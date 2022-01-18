В Челябинской области произошел новый скачок заражений COVID

Коронавирусная нагрузка на челябинских медиков растет второй день подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Резкий рост количества заболевших коронавирусом и умерших от COVID-19 продолжается в Челябинской области второй день подряд. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией, обнародованных 19 января.

«По состоянию на 19 января в Челябинской области выявлено 313 новых заразившихся ко вчерашнему дню. Умерли за прошедшие сутки пять человек», — пояснили URA.RU в оперштабе.

Накануне в регионе зафиксировали 25%-й (с 200 до 250 случаев) прирост суточной заболеваемости и более чем двукратный рост числа умерших от коронавируса. Власти связывают происходящее с распространением на Южном Урале штамма «Омикрон», обладающего намного большей способностью заражать людей — в том числе вакционированных и ранее переболевших COVID.

До 18 января и с конца осени показатели заболеваемости, превысившей в конце октября 650 случаев в сутки, уверенно снижались — достигнув минимума в 199 заразившихся. С некоторым отставанием, но уменьшалось и число смертей — с 30 до четырех-пяти случаев в день. В Челябинской области разработали план антиковидных мер, которые могут быть задействованы при дальнейшем ухудшении ситуации. Статистика ухудшается по всему Уралу, в связи с чем полпред президента в УрФО Владимир Якушев дал ряд поручений главам регионов.

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