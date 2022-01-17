Число заразившихся COVID челябинцев за сутки выросло на 25%

Предсказанный скачок числа заболевших и умерших в Челябинской области все-таки произошел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Резкий рост количества заболевших коронавирусом и умерших от COVID-19 произошел в Челябинской области по данным на 18 января. За сутки число заражений выросло на 25%, а смертей — вдвое. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«По состоянию на 18 января в Челябинской области выявлено 250 новых заразившихся ко вчерашнему дню. Умерли за прошедшие сутки девять человек», — пояснили URA.RU в оперштабе.

Ранее статистика штаба фиксировала непрерывное снижение обоих показателей. На утро 17 января было зафиксировало 200 новых подтверждений, включая четверо школьников. Умерли четверо. На 16 января в Челябинской области выявили 215 новых заражений, умерли пять человек.

На пике четвертой волны коронавируса, в конце декабря 2021 года, в регионе за сутки произошло 651 заражение. Суточная смертность достигала 30 случаев. Однако власти заранее предупредили о приближении пятой волны COVID-19, вызванной распространением в стране сверхзаразного штамма «Омикрон». Первое подтверждение его прихода в Челябинскую область было получено накануне. Прирост числа заболевших ожидался с конца января, однако начался еще раньше. В регионе готовы ужесточить антиковидные меры, включая перевод на дистант учебных заведений.

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