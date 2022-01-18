Владимир Якушев потребовал обеспечить уральские аптеки нужными лекарствами Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уральские регионы должны готовиться к грядущей волне заболеваний коронавирусом из-за нового штамма «Омикрон». Как заявил на оперативном совещании полпред президента в УрФО Владимир Якушев, властям субъектов поручено наполнить аптеки необходимыми лекарствами.

«Впереди серьезный подъем заболеваемости коронавирусом, вызванный новым штаммом „Омикрон“. Главная задача властей на этом этапе — обеспечить необходимое количество препаратов в аптечной сети», — приводит слова Владимира Якушева официальный сайт уральского полпредства.

На совещании было отмечено, что в последние дни случаев заражения становится все больше во всех регионах Урала. Коэффициент распространения COVID в округе вырос до 1,26. Это ниже среднего по России показателя в 1,5. Кроме того, за новогодние праздники замедлился ход вакцинации. Теперь темпы вновь увеличиваются: по данным на 14 января, в УрФО полностью привиты 50,6% жителей — более 6,2 млн человек.

Первой среди регионов УрФО о случаях «Омикрона» 16 января объявила Свердловская область: в регионе заразились четыре человека. Предрекая рост заболеваемости, губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить работу call-центров. 17 января о первом случае омикрон-штамма заявили в Челябинской области. Сразу после этого к приходу вируса начали готовиться власти ЯНАО.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам