В России за сутки выявили 33 899 заболевших коронавирусом

В России за сутки от COVID скончалось 698 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние 24 часа в России зафиксировали 33 899 новых случаев заражения COVID-19. Умерли от последствий болезни 698 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 33 899 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5 376 (15,9%) — без клинических проявлений болезни. Зафиксировано 698 летальных исходов», — говорится в сообщении оперштаба.

Лидерами в антирейтинге остаются Москва (8795 новых случаев), Санкт-Петербург (4382) и Московская область (2626). Среди регионов Урала больше всего заражений отмечено в Свердловской области — 628. В Тюменской области заболели 363 человека, в ХМАО — 299, в Челябинской области — 250. В ЯНАО и Курганской области 101 и 83 зараженных соответственно. В Пермском крае 478 новых пациентов.

Ранее эксперты прогнозировали пик заболеваемости на февраль 2022 года. Его связывают с распространением нового штамма COVID-19 «Омикрон». Зампред правительства РФ Татьяна Голикова накануне сообщала, что «Омикрон» зафиксирован в половине регионов страны.

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