В Челябинской области запускают массовое тестирование на COVID

Челябинские власти увеличивают число проверок южноуральцев на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителей Челябинской области будут массово тестировать на коронавирус в связи с новой волной инфекции. Об этом на брифинге 19 января заявила журналистам первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Принято решение об открытии на базе грязелечебницы в центре города так называемой ковидной поликлиники, где будут развернуты кабинеты для экспресс-тестирования. Тут же, в случае положительного анализа, будет организован осмотр врача и назначено лечение. Затем пациенты будут передаваться под наблюдение в свои поликлиники. При необходимости ковидная поликлиника будет переведена в круглосуточный режим работы», — отметила Гехт.

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области стремительно растет второй день подряд. С конца октября она непрерывно снижалась, достигнув в минимальной точке 199 случаев в сутки. Однако 18 января число заражений рывком выросло на 25% — до 250 случаев, а 19 января — уже до 313. Медики связывают происходящее с распространением на Южном Урале острозаразного штамма «Омикрон», вытесняющего предшествовавшую ему «Дельту».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам