18 января 2022

В Челябинской области запускают массовое тестирование на COVID

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Тест на коронавирус у журналистов контактных с условно зараженным. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, тест на covid19, тест на коронавирус, верина ульяна
Челябинские власти увеличивают число проверок южноуральцев на коронавирус Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жителей Челябинской области будут массово тестировать на коронавирус в связи с новой волной инфекции. Об этом на брифинге 19 января заявила журналистам первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Принято решение об открытии на базе грязелечебницы в центре города так называемой ковидной поликлиники, где будут развернуты кабинеты для экспресс-тестирования. Тут же, в случае положительного анализа, будет организован осмотр врача и назначено лечение. Затем пациенты будут передаваться под наблюдение в свои поликлиники. При необходимости ковидная поликлиника будет переведена в круглосуточный режим работы», — отметила Гехт.

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области стремительно растет второй день подряд. С конца октября она непрерывно снижалась, достигнув в минимальной точке 199 случаев в сутки. Однако 18 января число заражений рывком выросло на 25% — до 250 случаев, а 19 января — уже до 313. Медики связывают происходящее с распространением на Южном Урале острозаразного штамма «Омикрон», вытесняющего предшествовавшую ему «Дельту».

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Жителей Челябинской области будут массово тестировать на коронавирус в связи с новой волной инфекции. Об этом на брифинге 19 января заявила журналистам первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. «Принято решение об открытии на базе грязелечебницы в центре города так называемой ковидной поликлиники, где будут развернуты кабинеты для экспресс-тестирования. Тут же, в случае положительного анализа, будет организован осмотр врача и назначено лечение. Затем пациенты будут передаваться под наблюдение в свои поликлиники. При необходимости ковидная поликлиника будет переведена в круглосуточный режим работы», — отметила Гехт. Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области стремительно растет второй день подряд. С конца октября она непрерывно снижалась, достигнув в минимальной точке 199 случаев в сутки. Однако 18 января число заражений рывком выросло на 25% — до 250 случаев, а 19 января — уже до 313. Медики связывают происходящее с распространением на Южном Урале острозаразного штамма «Омикрон», вытесняющего предшествовавшую ему «Дельту».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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