Текслер дал вводные челябинским соратникам из-за волны «Омикрона»

Челябинский губернатор призывает привлекать волонтеров (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинский губернатор, лидер регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер 18 января дал соратникам особые вводные из-за надвигающейся волны «Омикрона». Как сообщили в пресс-службе Текслера, на заседании областного президиума ЕР предложено задействовать волонтерский центр партии.

«В настоящий момент у нас подготовлен план по усилению общей работы из-за ожидаемой новой волны, связанной с новым штаммом омикрон. Безусловно, деятельность волонтерского центра нужно в эту работу вписать», — подчеркнул Текслер.

На этом же заседании Текслер раскритиковал главу Калининского района Челябинска Сергея Колесника и главу Брединского района области Николая Плохих. Им были высказаны серьезные замечания за конфликты в партотделениях.

Первый случай нового штамма коронавируса «Омикрон» был зарегистрирован в регионе 17 января. Носителем вируса стала беременная жительница Челябинска.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам