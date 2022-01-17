17 января 2022

Текслер дал вводные челябинским соратникам из-за волны «Омикрона»

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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, текслер алексей
Челябинский губернатор призывает привлекать волонтеров (фото из архива) Фото:
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Челябинский губернатор, лидер регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер 18 января дал соратникам особые вводные из-за надвигающейся волны «Омикрона». Как сообщили в пресс-службе Текслера, на заседании областного президиума ЕР предложено задействовать волонтерский центр партии.

«В настоящий момент у нас подготовлен план по усилению общей работы из-за ожидаемой новой волны, связанной с новым штаммом омикрон. Безусловно, деятельность волонтерского центра нужно в эту работу вписать», — подчеркнул Текслер.

На этом же заседании Текслер раскритиковал главу Калининского района Челябинска Сергея Колесника и главу Брединского района области Николая Плохих. Им были высказаны серьезные замечания за конфликты в партотделениях.

Первый случай нового штамма коронавируса «Омикрон» был зарегистрирован в регионе 17 января. Носителем вируса стала беременная жительница Челябинска.

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Челябинский губернатор, лидер регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер 18 января дал соратникам особые вводные из-за надвигающейся волны «Омикрона». Как сообщили в пресс-службе Текслера, на заседании областного президиума ЕР предложено задействовать волонтерский центр партии. «В настоящий момент у нас подготовлен план по усилению общей работы из-за ожидаемой новой волны, связанной с новым штаммом омикрон. Безусловно, деятельность волонтерского центра нужно в эту работу вписать», — подчеркнул Текслер. На этом же заседании Текслер раскритиковал главу Калининского района Челябинска Сергея Колесника и главу Брединского района области Николая Плохих. Им были высказаны серьезные замечания за конфликты в партотделениях. Первый случай нового штамма коронавируса «Омикрон» был зарегистрирован в регионе 17 января. Носителем вируса стала беременная жительница Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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