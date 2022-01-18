ООО «Мультипласт» оштрафовали на 20 млн рублей за подкуп руководителя госучреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компанию «Мультипласт» из Шадринска Курганской области оштрафовали на 20 млн рублей за подкуп руководителя госучреждения для победы в госзакупках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура установила, что в 2015—2016 годах представитель ООО «Мультипласт» передал девять миллионов рублей руководителю госучреждения, название которого не раскрывается. Это был подкуп за обеспечение победы в закупке по выбору субподрядчика на объект строительства и за бесперебойное финансирование работ. Прокуратура возбудила административное дело по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Также следственные органы возбудили уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

«ООО „Мультипласт“ признано мировым судьей виновным, ему назначен штраф в размере 20 млн рублей. Кроме того, судом принято решение о конфискации суммы незаконного вознаграждения в размере девять миллионов рублей. Постановление вступило в законную силу», — отмечают в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-директора компании «Мультипласт» Михаила Третьякова в начале 2020 года объявляли в международный розыск. Ему заочно предъявили обвинение по статьям 159 и 196 УК РФ (мошенничество и преднамеренное банкротство). Речь шла о хищении федеральных денег, выделенных по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Расследованием занимались сотрудники СКР и УФСБ.

После задержания Третьяков рассказал следователям, что давал четыре взятки бывшему первому замгубернатора Сергею Пугину, которого на тот момент обвиняли в злоупотреблении полномочиями. В ноябре 2021 года Пугина приговорили к восьми годам колонии, при этом суд посчитал доказанной только одну из четырех взяток. В деле Третьякова продолжает разбираться суд. ООО «Мультипласт» находится в процессе банкротства.

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