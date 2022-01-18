Партия власти может разом потерять большинство в одном из семи районных советов Челябинска (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шесть депутатов-единороссов в Калининском районном совете Челябинска подали заявление о выходе из партийной фракции. Об этом сообщил URA.RU один из народных избранников. В случае обострения конфликта они готовы покинуть «ЕР» и отправить видеообращение лидеру партии Дмитрию Медведеву.

«Часть депутатов уже подала заявления о выходе из фракции, один сейчас в командировке, но, возможно, успеет до завтра. Если ситуация продолжит развиваться в том же деструктивном ключе, у нас нет иного выхода: мы все пишем заявления о выходе из партии, прикладываем значки и отправляем на имя Медведева. Вместе с видео, где расскажем обо всех „успехах“ партии за последние два года и тех, кто этот кризис создал», — пояснил депутат, просивший не называть его имени, корреспонденту URA.RU.

По его словам, анонсированные в СМИ «точечные» репрессии в адрес любого из членов фракции, голосовавших за «неуд» главе района Сергею Колеснику и отказавшихся одобрить исполнение бюджета, будут восприняты как давление на всех несогласных. И, соответственно, повлекут те же самые действия. Спикер Калининского райсовета Вячеслав Некрасов не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Накануне на заседании президиума регионального политсовета «ЕР» губернатор Алексей Текслер, являющийся также лидером областной организации партии, раскритиковал калининского главу Колесника за ситуацию в районе. Чиновнику дали месяц, чтобы урегулировать ситуацию. В тот же день стало известно о планах исключить из «ЕР» Александра Галкина, представляющего Калининский райсовет в гордуме Челябинска. В партийных кругах это рассматривается как возможность повлиять на позицию других единороссов в совете.

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