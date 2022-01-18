У мамы обморозившегося школьника случился выкидыш из-за стресса

19 января 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Сейчас женщина находится в больнице (фото из архива) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU У мамы первоклассника, который накануне получил обморожение кистей рук во время урока физкультуры, случился выкидыш из-за стресса. Об этом URA.RU рассказала сама Екатерина. «У меня был срок беременности девять недель, все было спокойно, даже не тошнило. А сегодня утром проснулась и началось кровотечение, вызвала скорую, отвезли в больницу. Поскольку кровотечение было очень сильным, чтобы спасти мою жизнь, врачи сделали вакуумную аспирацию (метод искусственного прерывания беременности — прим. ред.)», — объяснила агентству Екатерина. Женщина считает, что выкидыш произошел после нервного потрясения, которое она пережила накануне. Ее семилетний сын, первоклассник школы № 98, забыл варежки на урок физкультуры на улице. Педагог проигнорировал жалобу мальчика, в итоге школьник получил обморожение кистей обеих рук. «Конечно, я понервничала, если бы вы видели опухшие руки своего ребенка, как бы вы отреагировали?» — сказала женщина. Ранее URA.RU сообщало, что инцидентом с обморожением ребенка заинтересовалась прокуратура. Силовики намерены проверить «соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

У мамы первоклассника, который накануне получил обморожение кистей рук во время урока физкультуры, случился выкидыш из-за стресса. Об этом URA.RU рассказала сама Екатерина. «У меня был срок беременности девять недель, все было спокойно, даже не тошнило. А сегодня утром проснулась и началось кровотечение, вызвала скорую, отвезли в больницу. Поскольку кровотечение было очень сильным, чтобы спасти мою жизнь, врачи сделали вакуумную аспирацию (метод искусственного прерывания беременности — прим. ред.)», — объяснила агентству Екатерина. Женщина считает, что выкидыш произошел после нервного потрясения, которое она пережила накануне. Ее семилетний сын, первоклассник школы № 98, забыл варежки на урок физкультуры на улице. Педагог проигнорировал жалобу мальчика, в итоге школьник получил обморожение кистей обеих рук. «Конечно, я понервничала, если бы вы видели опухшие руки своего ребенка, как бы вы отреагировали?» — сказала женщина. Ранее URA.RU сообщало, что инцидентом с обморожением ребенка заинтересовалась прокуратура. Силовики намерены проверить «соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса».