В Кремле поддержали приглашение президента Турции

19 января 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

В Кремле одобрили намерение Эрдогана помирить Путина и Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России приветствует намерение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пригласить президента РФ Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского ради переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что у турецких партеров получится повлиять на Киев. «Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуацию на Украине. Если наши турецкие партнеры смогут повлиять на украинцев, то это можно только приветствовать», — отметил представитель Кремля в ходе конференц-колла. По словам представителя Кремля, основные разногласия между РФ и Украиной связаны с «пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей со стороны Киева». «Место проведения контакта вторично — главное, повлиять на Украину», — подытожил он. Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган пригласил в страну президентов РФ и Украины для проведения переговоров. Эрдоган хочет уладить разногласия между Москвой и Киевом. Ранее Эрдоган выступал с намерением участвовать в решении конфликта на Донбассе и стать посредником между Россией и Украиной. Турция будет посредничать в этом вопросе, обсуждать этот вопрос с Москвой и Киевом, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство России приветствует намерение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пригласить президента РФ Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского ради переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что у турецких партеров получится повлиять на Киев. «Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуацию на Украине. Если наши турецкие партнеры смогут повлиять на украинцев, то это можно только приветствовать», — отметил представитель Кремля в ходе конференц-колла. По словам представителя Кремля, основные разногласия между РФ и Украиной связаны с «пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей со стороны Киева». «Место проведения контакта вторично — главное, повлиять на Украину», — подытожил он. Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган пригласил в страну президентов РФ и Украины для проведения переговоров. Эрдоган хочет уладить разногласия между Москвой и Киевом. Ранее Эрдоган выступал с намерением участвовать в решении конфликта на Донбассе и стать посредником между Россией и Украиной. Турция будет посредничать в этом вопросе, обсуждать этот вопрос с Москвой и Киевом, передает Life.