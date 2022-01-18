Владельцы баров не поняли указ Куйвашева по COVID-ограничениям. «Боимся нарваться на штрафы»

19 января 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Владельцы заведений не понимают, относятся ли они к местам общественного питания Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Некоторые владельцы ресторанов, кафе и баров Екатеринбурга не поняли формулировку указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об ограничениях в связи с коронавирусом. Об этом они на условиях анонимности сообщают URA.RU. Формулировка, опубликованная в официальном telegram-канале свердловского оперштаба, звучит следующим образом: «запрещены все зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием людей при оказании услуг общественного питания. Запрещено проведение концертов и иных зрелищных мероприятий вне специально предназначенных для этого мест». «Исходя из документа вообще непонятно, как вести бизнес в этих условиях? Можно ли официально приглашать гостей? Могут ли выступать диджеи? А если не диджеи, а лекторы или другие спикеры? Вот только путают нас и боимся нарваться на штрафы», — рассказал URA.RU один из владельцев ресторанов, которые работают после 23 часов. «Что является общественным питанием? Чипсы убрать из бара срочно что ли?» — удивляется в разговоре с корреспондентом URA.RU собственник другого бара, которые работают ночью. В оперштабе корреспонденту URA.RU на просьбу пояснить формулировку указа ответили, что из документа все понятно. «Это и означает на практике. Вроде бы все написано», — прозвучало в ответе. Нововведения опубликовали на сайте правовой информации Свердловской области. Согласно указу, QR-режим возвращается только в санатории, базы отдыха и здания госорганов. Посетителей этих заведений должны при себе иметь QR-код или справку о медотводе от вакцинации. Вход в ТЦ по-прежнему разрешен для непривитых. А также некоторых госслужащих переведут на удаленную работу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Некоторые владельцы ресторанов, кафе и баров Екатеринбурга не поняли формулировку указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об ограничениях в связи с коронавирусом. Об этом они на условиях анонимности сообщают URA.RU. Формулировка, опубликованная в официальном telegram-канале свердловского оперштаба, звучит следующим образом: «запрещены все зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием людей при оказании услуг общественного питания. Запрещено проведение концертов и иных зрелищных мероприятий вне специально предназначенных для этого мест». «Исходя из документа вообще непонятно, как вести бизнес в этих условиях? Можно ли официально приглашать гостей? Могут ли выступать диджеи? А если не диджеи, а лекторы или другие спикеры? Вот только путают нас и боимся нарваться на штрафы», — рассказал URA.RU один из владельцев ресторанов, которые работают после 23 часов. «Что является общественным питанием? Чипсы убрать из бара срочно что ли?» — удивляется в разговоре с корреспондентом URA.RU собственник другого бара, которые работают ночью. В оперштабе корреспонденту URA.RU на просьбу пояснить формулировку указа ответили, что из документа все понятно. «Это и означает на практике. Вроде бы все написано», — прозвучало в ответе. Нововведения опубликовали на сайте правовой информации Свердловской области. Согласно указу, QR-режим возвращается только в санатории, базы отдыха и здания госорганов. Посетителей этих заведений должны при себе иметь QR-код или справку о медотводе от вакцинации. Вход в ТЦ по-прежнему разрешен для непривитых. А также некоторых госслужащих переведут на удаленную работу.