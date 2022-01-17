В Челябинской области выявлен первый случай «Омикрона»

«Омикрон» проник в Челябинскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первый случай нового штамма коронавируса «Омикрон» зарегистрирован в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

«Омикрон диагностирован у беременной жительницы Челябинска. По ее словам, она никуда не выезжала и могла заразиться от мужа. Сейчас проверяем и мужа, и всю ее семью», — пояснила Гехт.

По словам вице-губернатора, состояние женщины пока опасений не вызывает. Она лечится дома и ее госпитализация не требуется.

«Омикрон»-штамм выявили в ЮАР в конце ноября. Этот штамм очень быстро распространяется. Уже отмечены случаи заболевания в регионах России. Так, в Свердловской области 16 января выявили первые четыре случая заражения «Омикроном».

Ранее первый заместитель министра здравоохранения региона Дмитрий Тарасов рассказал в социальных сетях о симптомах «Омикрона». Медик заявил, что «Омикрон» может проходить как бессимптомно, так и вызывать жар и ломоту во всем теле.

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