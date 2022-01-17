В Челябинской области выявлен первый случай «Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
«Омикрон» проник в Челябинскую область Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Первый случай нового штамма коронавируса «Омикрон» зарегистрирован в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

«Омикрон диагностирован у беременной жительницы Челябинска. По ее словам, она никуда не выезжала и могла заразиться от мужа. Сейчас проверяем и мужа, и всю ее семью», — пояснила Гехт.

По словам вице-губернатора, состояние женщины пока опасений не вызывает. Она лечится дома и ее госпитализация не требуется.

«Омикрон»-штамм выявили в ЮАР в конце ноября. Этот штамм очень быстро распространяется. Уже отмечены случаи заболевания в регионах России. Так, в Свердловской области 16 января выявили первые четыре случая заражения «Омикроном».

Ранее первый заместитель министра здравоохранения региона Дмитрий Тарасов рассказал в социальных сетях о симптомах «Омикрона». Медик заявил, что «Омикрон» может проходить как бессимптомно, так и вызывать жар и ломоту во всем теле.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Первый случай нового штамма коронавируса «Омикрон» зарегистрирован в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт. «Омикрон диагностирован у беременной жительницы Челябинска. По ее словам, она никуда не выезжала и могла заразиться от мужа. Сейчас проверяем и мужа, и всю ее семью», — пояснила Гехт. По словам вице-губернатора, состояние женщины пока опасений не вызывает. Она лечится дома и ее госпитализация не требуется. «Омикрон»-штамм выявили в ЮАР в конце ноября. Этот штамм очень быстро распространяется. Уже отмечены случаи заболевания в регионах России. Так, в Свердловской области 16 января выявили первые четыре случая заражения «Омикроном». Ранее первый заместитель министра здравоохранения региона Дмитрий Тарасов рассказал в социальных сетях о симптомах «Омикрона». Медик заявил, что «Омикрон» может проходить как бессимптомно, так и вызывать жар и ломоту во всем теле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...