Песков: Путин отказался окунаться на Крещение, послушав РПЦ

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Крещенские купания 2017. Курган., крещение господне2017, освящение воды, крест в купели
Президент России второй год подряд не окунается на Крещение Фото:

Президент России Владимир Путин в 2022 не принял участие в купаниях на Крещение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Были озвучены рекомендации представителей церкви, что следует подумать, окунаться ли. В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендации представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийной ситуацией», — сказал Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU.

На вопрос о том, окунаются ли бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко и глава Якутии Айсен Николаев, представитель Кремля ответил категорично. «Это не вопрос для Кремля. Мы не знаем, не следим, кто купается, кто нет. Все-таки это личное дело каждого», — сказал он.

Также Песков рассказ, что его дочь крещеная. На аналогичный вопрос о внуках президента пресс-секретарь отвечать отказался.

В 2020 году Путин также решил не принимать участие в купаниях, так как погода была слишком теплой. В 2019 году Путин окунался в прорубь, передает портал «Утро.ру». Тогда Песков напомнил, что президент окунается в прорубь на Крещение уже на протяжении нескольких лет.

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Президент России Владимир Путин в 2022 не принял участие в купаниях на Крещение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Были озвучены рекомендации представителей церкви, что следует подумать, окунаться ли. В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендации представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийной ситуацией», — сказал Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU. На вопрос о том, окунаются ли бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко и глава Якутии Айсен Николаев, представитель Кремля ответил категорично. «Это не вопрос для Кремля. Мы не знаем, не следим, кто купается, кто нет. Все-таки это личное дело каждого», — сказал он. Также Песков рассказ, что его дочь крещеная. На аналогичный вопрос о внуках президента пресс-секретарь отвечать отказался. В 2020 году Путин также решил не принимать участие в купаниях, так как погода была слишком теплой. В 2019 году Путин окунался в прорубь, передает портал «Утро.ру». Тогда Песков напомнил, что президент окунается в прорубь на Крещение уже на протяжении нескольких лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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