Песков: Путин отказался окунаться на Крещение, послушав РПЦ

Президент России Владимир Путин в 2022 не принял участие в купаниях на Крещение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Были озвучены рекомендации представителей церкви, что следует подумать, окунаться ли. В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендации представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийной ситуацией», — сказал Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU.
На вопрос о том, окунаются ли бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко и глава Якутии Айсен Николаев, представитель Кремля ответил категорично. «Это не вопрос для Кремля. Мы не знаем, не следим, кто купается, кто нет. Все-таки это личное дело каждого», — сказал он.
Также Песков рассказ, что его дочь крещеная. На аналогичный вопрос о внуках президента пресс-секретарь отвечать отказался.
В 2020 году Путин также решил не принимать участие в купаниях, так как погода была слишком теплой. В 2019 году Путин окунался в прорубь, передает портал «Утро.ру». Тогда Песков напомнил, что президент окунается в прорубь на Крещение уже на протяжении нескольких лет.
Президент России Владимир Путин в 2022 не принял участие в купаниях на Крещение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Были озвучены рекомендации представителей церкви, что следует подумать, окунаться ли. В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендации представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийной ситуацией», — сказал Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU. На вопрос о том, окунаются ли бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко и глава Якутии Айсен Николаев, представитель Кремля ответил категорично. «Это не вопрос для Кремля. Мы не знаем, не следим, кто купается, кто нет. Все-таки это личное дело каждого», — сказал он. Также Песков рассказ, что его дочь крещеная. На аналогичный вопрос о внуках президента пресс-секретарь отвечать отказался. В 2020 году Путин также решил не принимать участие в купаниях, так как погода была слишком теплой. В 2019 году Путин окунался в прорубь, передает портал «Утро.ру». Тогда Песков напомнил, что президент окунается в прорубь на Крещение уже на протяжении нескольких лет.