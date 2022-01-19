На Украине решили судьбу Порошенко по делу о госизмене

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Президент Украины Петр Порошенко, порошенко петр
Петра Порошенко обвиняют в госизмене Фото:

Печерский районный суд не стал арестовывать экс-президента Украины Петра Порошенко, обвиняемого по делу о госизмене. Ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Порошенко не стали арестовывать, суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Политику нужно будет сдать паспорта, передает «РИА «Новости». Суд также арестовал имущество бывшего президента и его жены Марины Порошенко, рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем telegram-канале.

Ранее Порошенко вручили повестку в суд в аэропорту Киева, чтобы рассмотреть вопрос об аресте. По информации РИА «Новости», его пытались задержать по прилете из Варшавы. Экс-президент недавно вернулся на Украину после отъезда 18 декабря, когда ему попытались отдать повестку в суд. В отношении Порошенко завели дело о госизмене, его подозревают также в содействии террористической организации.

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Печерский районный суд не стал арестовывать экс-президента Украины Петра Порошенко, обвиняемого по делу о госизмене. Ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Порошенко не стали арестовывать, суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Политику нужно будет сдать паспорта, передает «РИА «Новости». Суд также арестовал имущество бывшего президента и его жены Марины Порошенко, рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Ранее Порошенко вручили повестку в суд в аэропорту Киева, чтобы рассмотреть вопрос об аресте. По информации РИА «Новости», его пытались задержать по прилете из Варшавы. Экс-президент недавно вернулся на Украину после отъезда 18 декабря, когда ему попытались отдать повестку в суд. В отношении Порошенко завели дело о госизмене, его подозревают также в содействии террористической организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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