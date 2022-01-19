МИД РФ: Россию беспокоит не расширение НАТО, а вступление Украины

19 января 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

О моратории на расширение НАТО заявил Сергей Рябков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Переговоры России и НАТО Россия призвала ввести ограничения на вступление Украины и Грузии в НАТО, при этом властям РФ не нужен мораторий по расширению Североатлантического альянса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Мы видим угрозу в том, что Украина будет более интегрирована в НАТО, даже без приобретения формального статуса члена НАТО. Нам нужны юридически обязывающие гарантии со стороны США, что эта страна и другие страны, которые мы уже упоминали. Москве не нужен мораторий на расширение НАТО. А нужны четкие гарантии невступления в альянс Грузии и Украины», — сказал он, трансляция проходит на youtube-канале Valdai. Мероприятие, посвященное консультациям представителей России и Запада по гарантиям безопасности в Женеве, Брюсселе и Вене, прошло 19 января. Дискуссия проходила на площадке клуба «Валдай». Ранее на мероприятии МИД РФ исключил нападение России на Украину и полномасштабную войну в Европе. Также Рябков обратил внимание, что у Запада нет никаких оснований для обеспокоенности из-за российско-белорусских военных учений, передает Nation News. Помимо этого, ответственность за критическую ситуацию в европейской безопасности лежит на США и НАТО, уточняет LIFE . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия призвала ввести ограничения на вступление Украины и Грузии в НАТО, при этом властям РФ не нужен мораторий по расширению Североатлантического альянса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Мы видим угрозу в том, что Украина будет более интегрирована в НАТО, даже без приобретения формального статуса члена НАТО. Нам нужны юридически обязывающие гарантии со стороны США, что эта страна и другие страны, которые мы уже упоминали. Москве не нужен мораторий на расширение НАТО. А нужны четкие гарантии невступления в альянс Грузии и Украины», — сказал он, трансляция проходит на youtube-канале Valdai. Мероприятие, посвященное консультациям представителей России и Запада по гарантиям безопасности в Женеве, Брюсселе и Вене, прошло 19 января. Дискуссия проходила на площадке клуба «Валдай». Ранее на мероприятии МИД РФ исключил нападение России на Украину и полномасштабную войну в Европе. Также Рябков обратил внимание, что у Запада нет никаких оснований для обеспокоенности из-за российско-белорусских военных учений, передает Nation News. Помимо этого, ответственность за критическую ситуацию в европейской безопасности лежит на США и НАТО, уточняет LIFE.