Количество квартир в новостройках Екатеринбурга рекордно возросло

Предложения в новостройках за 2021 год выросли на 64%, по сравнению с 2020 Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге отметили рекордный рост строительства новых многоквартирных домов. Об этом сообщила президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева на пресс-конференции по итогам рынка недвижимости Свердловской области в 2021 году, которая прошла онлайн.

«Рынок недвижимости жилья Екатеринбурга в 2021 году был очень активным, таким активным и оставался на протяжении всего года. Объем предложения на первичном рынке Екатеринбурга вырос на 64%», — привела статистику Соболева. Она добавила, что к концу года количество нераспроданного жилья достигло рекордных показателей — на первичном рынке жилья оказалось более 33 тысяч свободных квартир.

Среди остальных показателей, Илона Соболева также отметила количество ежемесячно продаваемых квартир — на первичном от 2 до 3 тысяч объектов, на вторичном — от 3 до 4 тысяч. Касательно ипотечного приобретения жилья: в 2021 году такие сделки совершались в 66% случаев покупки квартир, а средний срок составил 19 лет. Президент УПН также выделила, что рост на первичном рынке за год составил +20%.

Ранее сообщалось, что на вторичном рынке ощущается дефицит. Кроме дефицита, вторичный рынок тянулся ближе к первичному по ценовому показателю. Вице-президент УПН Эдуард Богданов также заявлял в разговоре с URA.RU, что рост цен на квартиры в новостройках, в первую очередь, связан с подорожанием стройматериалов.

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