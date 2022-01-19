«Мисс Екатеринбург» снялась в одном фильме с Брюсом Уиллисом

19 января 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Модель Ирина Антоненко, которая в 2009 году завоевала титул «Мисс Екатеринбург», а в 2010 году победила в конкурсе «Мисс Россия», снялась в голливудском фильме «Бензиновая аллея». Одну из ролей в фильме сыграл известный голливудский актер Брюс Уиллис. Об этом стало известно из поста в Instagram-аккаунте модели. «Так волнуюсь. Это мой первый голливудский фильм», — сообщила Антоненко. Она также выложила трейлер фильма и поблагодарила режиссера кинокартины Эдварда Дрэйка. За рубежом кинокартина выйдет 25 февраля. В «Бензиновой аллее» задействованы такие знаменитые актеры как Брюс Уиллис, Люк Уилсон и Девон Сава. Ирина Антоненко завоевывала титулы «Мисс Екатеринбург-2009» и «Мисс Россия-2010». На конкурсе «Мисс Вселенная» уральская модель не смогла войти в десятку финалисток. Ранее Антоненко снялась в отечественном триллере «Отрыв». Публикация от Irina Antonenko (@irina8antonenko)