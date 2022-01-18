Курганцы через суд отменили объединение школ

В Макушинском районе суд признал постановление о реорганизации школ недействующим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Макушинский районный суд (Курганская область) признал постановление главы муниципального округа о реорганизации двух сельских школ недействующим после иска жителей. Об этом говорится на сайте суда.

«23 жителя села Золотое Макушинского района обратились в суд с коллективным исковым заявлением к администрации Макушинского муниципального округа о признании недействительным Постановления №561 от 19.08.2021 г. о реорганизации МКОУ Золотинская СОШ, МКОУ Клюквенская СОШ, путем их присоединения к МКОУ Сетовинская СОШ, как структурные подразделения. Макушинский районный суд признал Постановление недействующим со дня его принятия», — говорится в информации районного суда.

Как пояснил URA.RU глава округа Алексей Катков, власти будут оспаривать решение суда. «Основное нарушение было в том, что невовремя опубликовали информацию на сайте и информационном стенде. Устраним замечания и вернемся к этому вопросу», — отметил Катков. По словам главы, реорганизация предусматривает лишение сельских школ статуса юридического лица путем присоединения к одному учреждению в качестве филиалов. При этом директора школ станут заведующими. «Это не наша прихоть, по всей области такая реорганизация проходит. В конце концов все придет к тому, что будет одно юрлицо, а остальные филиалы. У нас детские сады так объединены — есть городской детсад и 8 филиалов в селах», — пояснил Катков.

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