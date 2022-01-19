Депутат Госдумы предложила поднять минимальное пособие на ребенка

19 января 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

В ряде регионов пособие на ребенка в 100 раз ниже прожиточного минимума Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минимальное пособие на детей до 16 лет необходимо увеличить до 10 тысяч рублей. Об этом в беседе с URA.RU заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Детское пособие на ребенка до 16 лет — по сути сейчас это фикция. До 2003 года оно выплачивалось из федерального бюджета. В Москве сейчас — это 800 рублей в месяц, 95 рублей в Чечне и республике Алтай. Минимальная социальная выплата из федерального бюджета должна соответствовать прожиточному минимуму на ребенка в этом субъекте и не меньше. Средняя цифра — это где-то 10 — 11 тысяч рублей», — сказала Нина Останина. Глава комитета считает, что данное пособие должны получать не все семьи с детьми. «Понятно, что отсюда нужно вычленить олигархов. Думаю, что органы местного самоуправления прекрасно знают тех, кто нуждается в выплатах», — пояснила депутат. Она считает, что регионы не должны отказываться от поддержки семей со своей стороны. «Если Москва, например, может добавить 3 000, пусть платят 13 000 рублей, если Санкт-Петербург может — 1 000 рублей, выплата будет 11 000 рублей», — уточнила Останина. В Пенсионном фонде России напомнили, что для получения пособия по беременности и родам, а также при усыновлении ребенка до трех месяцев нужно обратиться в фонд или в Многофункциональный центр (МФЦ). При себе необходимо иметь заявление и лист нетрудоспособности по беременности и родам, справку о признании безработной, свидетельство о рождении ребенка либо копию решения суда об усыновлении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минимальное пособие на детей до 16 лет необходимо увеличить до 10 тысяч рублей. Об этом в беседе с URA.RU заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Детское пособие на ребенка до 16 лет — по сути сейчас это фикция. До 2003 года оно выплачивалось из федерального бюджета. В Москве сейчас — это 800 рублей в месяц, 95 рублей в Чечне и республике Алтай. Минимальная социальная выплата из федерального бюджета должна соответствовать прожиточному минимуму на ребенка в этом субъекте и не меньше. Средняя цифра — это где-то 10 — 11 тысяч рублей», — сказала Нина Останина. Глава комитета считает, что данное пособие должны получать не все семьи с детьми. «Понятно, что отсюда нужно вычленить олигархов. Думаю, что органы местного самоуправления прекрасно знают тех, кто нуждается в выплатах», — пояснила депутат. Она считает, что регионы не должны отказываться от поддержки семей со своей стороны. «Если Москва, например, может добавить 3 000, пусть платят 13 000 рублей, если Санкт-Петербург может — 1 000 рублей, выплата будет 11 000 рублей», — уточнила Останина. В Пенсионном фонде России напомнили, что для получения пособия по беременности и родам, а также при усыновлении ребенка до трех месяцев нужно обратиться в фонд или в Многофункциональный центр (МФЦ). При себе необходимо иметь заявление и лист нетрудоспособности по беременности и родам, справку о признании безработной, свидетельство о рождении ребенка либо копию решения суда об усыновлении.