Разваленные при реновации в Екатеринбурге дома выбросят в карьер

Строительный мусор от сноса домов планируют использовать для рекультивации карьеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга планирует использовать повторно отходы от снесенных домов по программе комплексного развития (КРТ, либо реновация) территорий для восстановления свердловских почв. Об этом сообщил вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов на онлайн пресс-конференции, посвященной итогам рынка недвижимости региона в 2021 году.

«У нас есть планы по рекультивации (процесс восстановления плодородных свойств почвы — прим. URA.RU) в ближайшее время уже отслужившего карьера, и мы ведем разговоры как раз о том, чтобы использовать этот [строительный] мусор именно там», — сообщил вице-мэр. Он также добавил, что в любом случае, по региону расположено множество полигонов по обработке и захоронению различных видов мусора, включая и строительный.

Реновацию Екатеринбурга свердловские власти актуализировали в марте 2021-го, когда губернатор Евгений Куйвашев подписал закон о КРТ. Согласно ему, устаревшие кварталы будут снесены, а на их месте появятся новостройки. В ноябре чиновники выбрали первые три участка для реновации — на Уралмаше и Эльмаше. В двух кварталах уже завершились голосования, их участники высказались за снос. Жильцам дадут на выбор по три варианта квартир, если они откажутся от денежной компенсации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам