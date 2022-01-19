Зам Куйвашева ищет для друга новую работу из-за спора во власти

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Собеседования с кандидатами конкурса на должность Главы Екатеринбурга в Екатеринбургской городской Думе. Екатеринбург, тестов виктор, чайников валерий
Валерий Чайников, как утверждают источники, не ожидал, что его просьба приведет к конфликту Фото:

Валерий Чайников, заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ищет другие варианты трудоустройства для своего соратника, экс-главы облизбиркома Владимира Русинова — не связанные со Счетной палатой Екатеринбурга. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, это может быть вызвано конфликтом, который неожиданно возник в муниципальной власти.

Ранее URA.RU писало, что мэр Алексей Орлов якобы по просьбе Чайникова выдвинул Русинова на пост руководителя городской Счетной палаты. А спикер гордумы (именно она будет принимать окончательное решение) Игорь Володин настаивает на переназначении действующего главного аудитора Екатеринбурга, своего товарища Андрея Парунина. Стороны пока не могут договориться, вопрос поставлен на паузу.

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«Чайников не ожидал таких последствий и переживает из-за ситуации, считает, что сторонам нужно договариваться мирно. И подыскивает для Русинова другие варианты продолжения карьеры — на случай, если не удастся договориться о его назначении в Счетную палату», — поделился инсайдер.

При этом сам Чайников в разговоре с URA.RU опровергал, что участвует в трудоустройстве Русинова. «Профессионал всегда будет востребован», — объяснял он.

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Валерий Чайников, заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ищет другие варианты трудоустройства для своего соратника, экс-главы облизбиркома Владимира Русинова — не связанные со Счетной палатой Екатеринбурга. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, это может быть вызвано конфликтом, который неожиданно возник в муниципальной власти. Ранее URA.RU писало, что мэр Алексей Орлов якобы по просьбе Чайникова выдвинул Русинова на пост руководителя городской Счетной палаты. А спикер гордумы (именно она будет принимать окончательное решение) Игорь Володин настаивает на переназначении действующего главного аудитора Екатеринбурга, своего товарища Андрея Парунина. Стороны пока не могут договориться, вопрос поставлен на паузу. «Чайников не ожидал таких последствий и переживает из-за ситуации, считает, что сторонам нужно договариваться мирно. И подыскивает для Русинова другие варианты продолжения карьеры — на случай, если не удастся договориться о его назначении в Счетную палату», — поделился инсайдер. При этом сам Чайников в разговоре с URA.RU опровергал, что участвует в трудоустройстве Русинова. «Профессионал всегда будет востребован», — объяснял он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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