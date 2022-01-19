Депутаты Госдумы попросят Путина признать независимость ДНР и ЛНР

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума, депутаты
Депутаты считают, что инициатива поможет защитить народы республик Фото:

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, в котором просят обратиться к президенту РФ Владимиру Путину по поводу необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Документ опубликован в базе законопроектов Госдумы.

«Прошу включить указанный проект постановления и обращения Госдумы „К президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР“ в проект порядка работы Госдумы на февраль 2022 года», — указано в документе Такое признание создаст основания для гарантий безопасности и защиты народов от внешних угроз, считают парламентарии. Среди авторов инициативы депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Алексей Куринный, Леонид Калашников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не видели обращение. «Не знаем», — цитирует его РИА «Новости».

Украинский историк и политолог Владимир Корнилов считает, что Москва может признать Донбасс в случае неудачных договоренностей с НАТО о гарантиях безопасности. Он выступил за то, чтобы РФ признала ДНР и ЛНР, а также приняла территории в свой состав. Путин в ноябре распорядился оказать гуманитарную помощь республикам, а также изменить условия ввоза товаров. Благодаря этому указу ДНР начала экспорт продукции в Россию.

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, в котором просят обратиться к президенту РФ Владимиру Путину по поводу необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Документ опубликован в базе законопроектов Госдумы. «Прошу включить указанный проект постановления и обращения Госдумы „К президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР“ в проект порядка работы Госдумы на февраль 2022 года», — указано в документе Такое признание создаст основания для гарантий безопасности и защиты народов от внешних угроз, считают парламентарии. Среди авторов инициативы депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Алексей Куринный, Леонид Калашников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не видели обращение. «Не знаем», — цитирует его РИА «Новости». Украинский историк и политолог Владимир Корнилов считает, что Москва может признать Донбасс в случае неудачных договоренностей с НАТО о гарантиях безопасности. Он выступил за то, чтобы РФ признала ДНР и ЛНР, а также приняла территории в свой состав. Путин в ноябре распорядился оказать гуманитарную помощь республикам, а также изменить условия ввоза товаров. Благодаря этому указу ДНР начала экспорт продукции в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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