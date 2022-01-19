Экс-глава СБУ предложил переименовать Украину в Русь-Украину. «Правдивое название» 20 января 2022 в 06:15 Размер текста - 17 + Игорь Смешко выступил с инициативой переименовать Украину Фото: Василий Заболотных © URA.RU Украину необходимо переименовать в Русь-Украину. Так считает экс-глава СБУ Игорь Смешко. «Я бы восстановил правдивое историческое название нашего государства. Наше государство должно называться Русь-Украина», — сказал генерал, передает телеканал «Наш». Он считает, что слова Русь и Россия имеют совершенно разные значения. «Как русский и российский», — отметил генерал-полковник. Подобная инициатива звучала из уст разных политиков. Так, например, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что нужно «отобрать бренд „русских“» и переименовать Украину на Русь-Украину. Кроме этого названия он предлагал переименовать страну в «Объединенные земли Украины». Также в стране предложили изменить названия русскоязычных городов в соответствии с мовой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Украину необходимо переименовать в Русь-Украину. Так считает экс-глава СБУ Игорь Смешко. «Я бы восстановил правдивое историческое название нашего государства. Наше государство должно называться Русь-Украина», — сказал генерал, передает телеканал «Наш». Он считает, что слова Русь и Россия имеют совершенно разные значения. «Как русский и российский», — отметил генерал-полковник. Подобная инициатива звучала из уст разных политиков. Так, например, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что нужно «отобрать бренд „русских“» и переименовать Украину на Русь-Украину. Кроме этого названия он предлагал переименовать страну в «Объединенные земли Украины». Также в стране предложили изменить названия русскоязычных городов в соответствии с мовой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям