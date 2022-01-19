Украину необходимо переименовать в Русь-Украину. Так считает экс-глава СБУ Игорь Смешко.
«Я бы восстановил правдивое историческое название нашего государства. Наше государство должно называться Русь-Украина», — сказал генерал, передает телеканал «Наш».
Он считает, что слова Русь и Россия имеют совершенно разные значения. «Как русский и российский», — отметил генерал-полковник.
Подобная инициатива звучала из уст разных политиков. Так, например, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что нужно «отобрать бренд „русских“» и переименовать Украину на Русь-Украину. Кроме этого названия он предлагал переименовать страну в «Объединенные земли Украины». Также в стране предложили изменить названия русскоязычных городов в соответствии с мовой.
Украину необходимо переименовать в Русь-Украину. Так считает экс-глава СБУ Игорь Смешко. «Я бы восстановил правдивое историческое название нашего государства. Наше государство должно называться Русь-Украина», — сказал генерал, передает телеканал «Наш». Он считает, что слова Русь и Россия имеют совершенно разные значения. «Как русский и российский», — отметил генерал-полковник. Подобная инициатива звучала из уст разных политиков. Так, например, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что нужно «отобрать бренд „русских“» и переименовать Украину на Русь-Украину. Кроме этого названия он предлагал переименовать страну в «Объединенные земли Украины». Также в стране предложили изменить названия русскоязычных городов в соответствии с мовой.