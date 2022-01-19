19 января 2022

Экс-глава СБУ предложил переименовать Украину в Русь-Украину. «Правдивое название»

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото. Пермь., флаг украины
Игорь Смешко выступил с инициативой переименовать Украину Фото:

Украину необходимо переименовать в Русь-Украину. Так считает экс-глава СБУ Игорь Смешко.

«Я бы восстановил правдивое историческое название нашего государства. Наше государство должно называться Русь-Украина», — сказал генерал, передает телеканал «Наш».

Он считает, что слова Русь и Россия имеют совершенно разные значения. «Как русский и российский», — отметил генерал-полковник.

Подобная инициатива звучала из уст разных политиков. Так, например, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что нужно «отобрать бренд „русских“» и переименовать Украину на Русь-Украину. Кроме этого названия он предлагал переименовать страну в «Объединенные земли Украины». Также в стране предложили изменить названия русскоязычных городов в соответствии с мовой.

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Украину необходимо переименовать в Русь-Украину. Так считает экс-глава СБУ Игорь Смешко. «Я бы восстановил правдивое историческое название нашего государства. Наше государство должно называться Русь-Украина», — сказал генерал, передает телеканал «Наш». Он считает, что слова Русь и Россия имеют совершенно разные значения. «Как русский и российский», — отметил генерал-полковник. Подобная инициатива звучала из уст разных политиков. Так, например, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что нужно «отобрать бренд „русских“» и переименовать Украину на Русь-Украину. Кроме этого названия он предлагал переименовать страну в «Объединенные земли Украины». Также в стране предложили изменить названия русскоязычных городов в соответствии с мовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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