Сенатор Бибикова раскрыла, когда будут индексироваться пенсии

20 января 2022 в 08:44 Размер текста - 17 +

Ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы на 8,4% Фото: Александр Мамаев © URA.RU В 2022 году пенсии будут проиндексированы первого января, первого февраля и первого апреля. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Елена Бибикова. «У нас есть несколько дат, когда индексируют различные виды федеральных выплат, и их стоит помнить, чтобы не быть обманутыми всевозможной фейковой информацией. С 1 января индексируют страховые пенсии — их три вида: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. Следующая дата — 1 февраля, когда индексируют размеры ежемесячных денежных выплат. Следующая дата — это 1 апреля. С этого дня повышают социальные и государственные пенсии», — рассказала Бибикова в беседе с «Парламентской газетой». Ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы на 8,4%, отмечает LIFE . При этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 6564 рубля. Ранее президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что средний размер пенсии после индексации составит почти 19 тысяч рублей, пишет RT. Законопроект о дополнительной индексации пенсий должны принять до конца января, отмечает агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году пенсии будут проиндексированы первого января, первого февраля и первого апреля. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Елена Бибикова. «У нас есть несколько дат, когда индексируют различные виды федеральных выплат, и их стоит помнить, чтобы не быть обманутыми всевозможной фейковой информацией. С 1 января индексируют страховые пенсии — их три вида: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. Следующая дата — 1 февраля, когда индексируют размеры ежемесячных денежных выплат. Следующая дата — это 1 апреля. С этого дня повышают социальные и государственные пенсии», — рассказала Бибикова в беседе с «Парламентской газетой». Ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы на 8,4%, отмечает LIFE. При этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 6564 рубля. Ранее президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что средний размер пенсии после индексации составит почти 19 тысяч рублей, пишет RT. Законопроект о дополнительной индексации пенсий должны принять до конца января, отмечает агентство Nation News.