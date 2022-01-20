Стоимость российской нефти побила восьмилетний рекорд

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Нефть марки Urals стала дороже 90 долларов за баррель Фото:

Стоимость российской марки нефти Urals превысила отметку в 90 долларов за баррель впервые с 2014 года. Российская марка нефти третий день подряд стоит дороже эталонного Brent.

«Urals преодолела восьмилетние максимумы в конце прошлой недели, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше 86 долларов за баррель. В среду, 19 января ее стоимость в этом регионе составила уже 91 доллар за баррель. На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла 89,6 долларов за баррель», — пишет ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

Ранее цена марки нефти Brent также превысила восьмилетний рекорд, пробив отметку в 87 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цена нефти в диапазоне 65-80 долларов в 2022 году будет комфортной для России, пишет RT.

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Стоимость российской марки нефти Urals превысила отметку в 90 долларов за баррель впервые с 2014 года. Российская марка нефти третий день подряд стоит дороже эталонного Brent. «Urals преодолела восьмилетние максимумы в конце прошлой недели, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше 86 долларов за баррель. В среду, 19 января ее стоимость в этом регионе составила уже 91 доллар за баррель. На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла 89,6 долларов за баррель», — пишет ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus. Ранее цена марки нефти Brent также превысила восьмилетний рекорд, пробив отметку в 87 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цена нефти в диапазоне 65-80 долларов в 2022 году будет комфортной для России, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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