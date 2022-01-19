В Кургане без воды остались школа и спортивное училище

Холодную воду в зданиях отключили из-за устранения коммунальной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за коммунальной аварии школа №45, училище олимпийского резерва и несколько домов остались без холодной воды. Данная информация была размещена 20 января на сайте компании «Водный Союз».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Галкинская, 53 без ХВС ул. Галкинская, 53, 59а (школа №45), 62, 62а, 71. <…> Работает бригада компании», — указано в сообщении.

Также холодной воды нет в здании Курганского училища олимпийского резерва, теплопункте №162 и в домах, расположенных по адресам: пер. Песчаный, 7 и ул. Красномаячная,49. Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. «Водный Союз» в 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.