19 января 2022
18 января 2022

В Кургане без воды остались школа и спортивное училище

© Служба новостей «URA.RU»
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Холодную воду в зданиях отключили из-за устранения коммунальной аварии Фото:

В Кургане из-за коммунальной аварии школа №45, училище олимпийского резерва и несколько домов остались без холодной воды. Данная информация была размещена 20 января на сайте компании «Водный Союз».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Галкинская, 53 без ХВС ул. Галкинская, 53, 59а (школа №45), 62, 62а, 71. <…> Работает бригада компании», — указано в сообщении.

Также холодной воды нет в здании Курганского училища олимпийского резерва, теплопункте №162 и в домах, расположенных по адресам: пер. Песчаный, 7 и ул. Красномаячная,49. Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. «Водный Союз» в 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.

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В Кургане из-за коммунальной аварии школа №45, училище олимпийского резерва и несколько домов остались без холодной воды. Данная информация была размещена 20 января на сайте компании «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Галкинская, 53 без ХВС ул. Галкинская, 53, 59а (школа №45), 62, 62а, 71. <…> Работает бригада компании», — указано в сообщении. Также холодной воды нет в здании Курганского училища олимпийского резерва, теплопункте №162 и в домах, расположенных по адресам: пер. Песчаный, 7 и ул. Красномаячная,49. Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. «Водный Союз» в 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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