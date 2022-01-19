19 января 2022
18 января 2022

Невзоров вступился за учительницу из Кургана, отрицавшую Бога. Видео

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Журналист Александр Невзоров вступился за учительницу школы №5 (архивное фото) Фото:

Журналист Александр Невзоров, считает, что учительницу биологии из Кургана «подвергли жесточайшим репрессиям» за ее изложение на уроке одной из концепций, которая предусматривает отсутствие существования Бога. Об этом он заявил во время эфира своей передачи на радио «Эхо Москвы».

«В Кургане учительница биологии, которая раскрыла ученикам секрет церкви и науки о том, что бога нет, была немедленно подвергнута жесточайшим репрессиям. Ее вызвали, ее прорабатывали, ее пропесочивали. Раздался привычный вой православных о том, что им оскорбили в очередной раз чувства», — заявил Невзоров.

Реакцию местного департамента образования на эту ситуацию Невзоров назвал «ходом конем». С учителями Кургана провели разъяснительную работу по поводу того, что оскорбления чувств верующих недопустимы. Невзоров высмеял такую меру, представив, как во время этих встреч учителям литературы запрещают говорить, что Винни-Пуха и русалочки не существует.

Ученики школы №5 обвинили новую учительницу биологии в оскорблении чувств верующих на уроке. В мэрии отметили, что слова учителя во время рассказа о концепциях происхождения человечества дети неправильно истолковали. Позже ученики школы №5 Кургана вступились за преподавателя. Богослов и общественный деятель, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев заявлял, что учительница имела право говорить о личных предпочтениях, если при этом употребляла допустимые фразы и не заставляла с ней соглашаться.

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Журналист Александр Невзоров, считает, что учительницу биологии из Кургана «подвергли жесточайшим репрессиям» за ее изложение на уроке одной из концепций, которая предусматривает отсутствие существования Бога. Об этом он заявил во время эфира своей передачи на радио «Эхо Москвы». «В Кургане учительница биологии, которая раскрыла ученикам секрет церкви и науки о том, что бога нет, была немедленно подвергнута жесточайшим репрессиям. Ее вызвали, ее прорабатывали, ее пропесочивали. Раздался привычный вой православных о том, что им оскорбили в очередной раз чувства», — заявил Невзоров. Реакцию местного департамента образования на эту ситуацию Невзоров назвал «ходом конем». С учителями Кургана провели разъяснительную работу по поводу того, что оскорбления чувств верующих недопустимы. Невзоров высмеял такую меру, представив, как во время этих встреч учителям литературы запрещают говорить, что Винни-Пуха и русалочки не существует. Ученики школы №5 обвинили новую учительницу биологии в оскорблении чувств верующих на уроке. В мэрии отметили, что слова учителя во время рассказа о концепциях происхождения человечества дети неправильно истолковали. Позже ученики школы №5 Кургана вступились за преподавателя. Богослов и общественный деятель, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев заявлял, что учительница имела право говорить о личных предпочтениях, если при этом употребляла допустимые фразы и не заставляла с ней соглашаться.
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