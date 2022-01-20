Продюсер Морозов объяснил миллионные сбережения Градского

Александр Градский умер 28 ноября из-за сердечного приступа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Погибший музыкант Александр Градский получал 10 млн рублей в месяц за участие в шоу «Голос» на «Первом канале». Об этом рассказал продюсер и друг Градского Евгений Морозов.

«Неофициально Градскому в шоу „Голос“ платили 10 миллионов рублей в месяц за четыре передачи. Если участь, что наставником в проекте композитор был на протяжении десяти лет, становится понятно, что за это время он вполне мог накопить сотни миллионов», — передает слова Морозова «Дни.ру».

Градский умер 28 ноября из-за сердечного приступа. В январе вдова Градского Марина Коташенко заявила, что на нее напали и украли 100 млн рублей. По словам источников, Градский хранил эти деньги под подушкой. Позже СМИ сообщили, что вдова Градского сама помогла преступникам с ограблением.