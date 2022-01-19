Власти предлагают жителям обсудить эскиз обновленной площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители мэрии Кургана опубликовали эскиз обновленной площади и предложили местным жителям его обсудить. Эскиз размещен в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация города Кургана приглашает курганцев принять участие в обсуждении эскизного проекта благоустройства площади им. Ленина. Он был сформирован на основе предложений горожан и представителей профессиональных сообществ», — сообщили в мэрии.

В администрации отметили, что большинство горожан высказалось за сохранение исторического вида площади. Представители власти заверили, что изменения не связаны с историческим обликом, а направлены на улучшение пространства. На эскизе видно, что вдоль площади, в том числе и на части парковки, планирует сделать газоны с фонарями. Свое мнение, связанное с эскизом, жителям предложили направить в городской департамент архитектуры, строительства и земельных отношений.

Власти Кургана принимали предложения по благоустройству площади до конца декабря 2021 года. Жители города и профессиональных сообществ направили в мэрию всего семь идей.

Вид на площадь сверху Эскиз: группа администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте»

Авторы эскиза хотят видеть на площади газон Эскиз: группа администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте»

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