Эвакуацию челябинских школ объяснили проблемами с канализацией

Сигнал об эвакуации поступил после 11 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Родителям учеников школ Челябинска объяснили массовую эвакуацию 20 января проблемами с водой и канализацией. Об этом мамы и папы пишут в соцсетях. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что речь идет о сообщениях о минировании.

«У нас ребенка отпустили домой под предлогом работ с канализацией. У кого какие причины были?», — написал пользователь Данил Г. в сообществе «Челябинск online» во «ВКонтакте».

Родители написали, что в качестве основной причины эвакуации им называли отсутствие воды в школе. Также в качестве причины назывались и другие коммунальные проблемы.

«Позвонила дочь и сказала, что нет воды в школе №5, и отпустили всех домой. В школе № 116 отпустили ребят из-за коммунальных проблем. Образовательный центр эвакуировали по причине ремонта на теплотрассе», — пишут пользователи сообщества.

Родители пишут, что в версию с водой мало кто поверил, и их дети поспешили удалиться от здания школы. Занятия во всех школах Челябинска 20 января отменены, включая первую и вторую смену. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что вторая смена переведена на дистанционное обучение.

Ранее стало известно о массовой эвакуации школ в Челябинске. Сигнал об эвакуации поступил после 11 часов.

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