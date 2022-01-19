19 января 2022

Эвакуацию челябинских школ объяснили проблемами с канализацией

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация с эвакуацией в школах. Челябинск, школьники, ученики, дети, школа, 30 школа
Сигнал об эвакуации поступил после 11 часов Фото:

Родителям учеников школ Челябинска объяснили массовую эвакуацию 20 января проблемами с водой и канализацией. Об этом мамы и папы пишут в соцсетях. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что речь идет о сообщениях о минировании.

«У нас ребенка отпустили домой под предлогом работ с канализацией. У кого какие причины были?», — написал пользователь Данил Г. в сообществе «Челябинск online» во «ВКонтакте».

Родители написали, что в качестве основной причины эвакуации им называли отсутствие воды в школе. Также в качестве причины назывались и другие коммунальные проблемы.

«Позвонила дочь и сказала, что нет воды в школе №5, и отпустили всех домой. В школе № 116 отпустили ребят из-за коммунальных проблем. Образовательный центр эвакуировали по причине ремонта на теплотрассе», — пишут пользователи сообщества.

Родители пишут, что в версию с водой мало кто поверил, и их дети поспешили удалиться от здания школы. Занятия во всех школах Челябинска 20 января отменены, включая первую и вторую смену. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что вторая смена переведена на дистанционное обучение.

Ранее стало известно о массовой эвакуации школ в Челябинске. Сигнал об эвакуации поступил после 11 часов.

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Родителям учеников школ Челябинска объяснили массовую эвакуацию 20 января проблемами с водой и канализацией. Об этом мамы и папы пишут в соцсетях. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что речь идет о сообщениях о минировании. «У нас ребенка отпустили домой под предлогом работ с канализацией. У кого какие причины были?», — написал пользователь Данил Г. в сообществе «Челябинск online» во «ВКонтакте». Родители написали, что в качестве основной причины эвакуации им называли отсутствие воды в школе. Также в качестве причины назывались и другие коммунальные проблемы. «Позвонила дочь и сказала, что нет воды в школе №5, и отпустили всех домой. В школе № 116 отпустили ребят из-за коммунальных проблем. Образовательный центр эвакуировали по причине ремонта на теплотрассе», — пишут пользователи сообщества. Родители пишут, что в версию с водой мало кто поверил, и их дети поспешили удалиться от здания школы. Занятия во всех школах Челябинска 20 января отменены, включая первую и вторую смену. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что вторая смена переведена на дистанционное обучение. Ранее стало известно о массовой эвакуации школ в Челябинске. Сигнал об эвакуации поступил после 11 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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