Эвакуацию челябинских школ объяснили проблемами с канализацией

Родителям учеников школ Челябинска объяснили массовую эвакуацию 20 января проблемами с водой и канализацией. Об этом мамы и папы пишут в соцсетях. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что речь идет о сообщениях о минировании.
«У нас ребенка отпустили домой под предлогом работ с канализацией. У кого какие причины были?», — написал пользователь Данил Г. в сообществе «Челябинск online» во «ВКонтакте».
Родители написали, что в качестве основной причины эвакуации им называли отсутствие воды в школе. Также в качестве причины назывались и другие коммунальные проблемы.
«Позвонила дочь и сказала, что нет воды в школе №5, и отпустили всех домой. В школе № 116 отпустили ребят из-за коммунальных проблем. Образовательный центр эвакуировали по причине ремонта на теплотрассе», — пишут пользователи сообщества.
Родители пишут, что в версию с водой мало кто поверил, и их дети поспешили удалиться от здания школы. Занятия во всех школах Челябинска 20 января отменены, включая первую и вторую смену. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что вторая смена переведена на дистанционное обучение.
Ранее стало известно о массовой эвакуации школ в Челябинске. Сигнал об эвакуации поступил после 11 часов.
Родителям учеников школ Челябинска объяснили массовую эвакуацию 20 января проблемами с водой и канализацией. Об этом мамы и папы пишут в соцсетях. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что речь идет о сообщениях о минировании. «У нас ребенка отпустили домой под предлогом работ с канализацией. У кого какие причины были?», — написал пользователь Данил Г. в сообществе «Челябинск online» во «ВКонтакте». Родители написали, что в качестве основной причины эвакуации им называли отсутствие воды в школе. Также в качестве причины назывались и другие коммунальные проблемы. «Позвонила дочь и сказала, что нет воды в школе №5, и отпустили всех домой. В школе № 116 отпустили ребят из-за коммунальных проблем. Образовательный центр эвакуировали по причине ремонта на теплотрассе», — пишут пользователи сообщества. Родители пишут, что в версию с водой мало кто поверил, и их дети поспешили удалиться от здания школы. Занятия во всех школах Челябинска 20 января отменены, включая первую и вторую смену. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что вторая смена переведена на дистанционное обучение. Ранее стало известно о массовой эвакуации школ в Челябинске. Сигнал об эвакуации поступил после 11 часов.