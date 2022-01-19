Оппозиция в Перми предупредила о безработице из-за новой реформы

Проблема безработицы является одной из самых больных для Кудымкара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В результате объединения Кудымкара (Пермский край) с одноименным районом в территории может обостриться больная для всего Коми-округа проблема с наличием рабочих мест. Такое мнение высказала руководитель фракции «Справедливой России» в заксобрании Вероника Куликова на заседании заксобрания 20 января, трансляция которого велась онлайн на сайте парламента.

«Одной из целей данного процесса указано сокращение расходов единого бюджета на муниципальное управление. Попросту говоря, мы понимаем, что административный аппарат, чиновничий, будет сокращен. Но это же потеря рабочих мест. Это большой минус, потому что для Кудымкара вопрос рабочих мест является одним из самых больных. И бюджетные места — это все-таки спасение для людей», — заявила Куликова, попросив главу Кудымкара Наталью Стоянову прокомментировать, насколько сократится штат чиновников.

Также Куликову смущает, что жителям будет сложнее получать муниципальные услуги. Она напомнила, что в 2021 году в Кудымкарском районе убрали поселенческий уровень, и потому сотрудникам администрации пришлось взять их функции на себя, а район — большой. Стоянова ответила ей, что жители по-прежнему смогут обращаться в бывшие администрации поселений. От ответа на вопрос о рабочих местах глава Кудымкара ушла, сообщив, что с администрацией района они уже проговорили «хозяйство, которое будет в новом муниципалитете».

Свои опасения есть и у коммунистов. «Мы видели неоднократно, что закрываются отделения почты, „Сбербанка“ [в присоединенных территориях]. У людей становится меньше доступа к элементарным благам XXI века», — заявила Анна Баранова. По ее словам, во фракцию поступило много обращений от жителей, где они «выражали глубокую озабоченность происходящими процессами» и «рассказывали о недопуске на публичные слушания». Глава Кудымкара Наталья Стоянова в ответ сообщила, что на слушания пускали всех (в городе пришло около 70 человек), а информацию об их проведении доводили через депутатов.

Депутаты заксобрания поддержали законопроект в двух чтениях. Против традиционно выступили коммунисты (они всегда голосуют против законопроектов в рамках муниципальной реформы). Предполагается, что выборы в думу объединенного муниципалитета пройдут в мае. Ранее URA.RU сообщало, что процесс объединения в территории мог сорваться с подачи местных единороссов. В 2022 году в Пермском крае состоится еще одно преобразование городов.

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