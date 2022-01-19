Челябинская область получит партию детской вакцины от COVID

Прививки предполагается делать прямо в школах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области оформили заявку на 2,4 тысяч доз антиковидной вакцины «Спутник М», предназначенной для несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет. Об этом сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Челябинская область заказала партию детской вакцины. Ожидаем 2,4 тысячи доз», — рассказала Гехт агентству.

Как рассказала вице-губернатор на брифинге, прошедшем накануне, вакцинацию предполагается проводить на базе образовательных организаций. Учащимся в возрасте до 15 лет потребуется представить согласие родителей. Те, кто старше, смогут принять решение самостоятельно.

В России вакцинация от COVID-19 подростков от 12 до 17 лет уже началась. Власти регионов уже направили пожелания по количеству вакцины «Спутник М» Минздраву. Препарат создан на той же платформе, что и «Спутник V» и состоит из двух компонентов. По своему составу вакцина повторяет взрослую, но дозировку уменьшили.

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