Челябинская область получит партию детской вакцины от COVID

Власти Челябинской области оформили заявку на 2,4 тысяч доз антиковидной вакцины «Спутник М», предназначенной для несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет. Об этом сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«Челябинская область заказала партию детской вакцины. Ожидаем 2,4 тысячи доз», — рассказала Гехт агентству.
Как рассказала вице-губернатор на брифинге, прошедшем накануне, вакцинацию предполагается проводить на базе образовательных организаций. Учащимся в возрасте до 15 лет потребуется представить согласие родителей. Те, кто старше, смогут принять решение самостоятельно.
Власти Челябинской области оформили заявку на 2,4 тысяч доз антиковидной вакцины «Спутник М», предназначенной для несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет. Об этом сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Челябинская область заказала партию детской вакцины. Ожидаем 2,4 тысячи доз», — рассказала Гехт агентству. Как рассказала вице-губернатор на брифинге, прошедшем накануне, вакцинацию предполагается проводить на базе образовательных организаций. Учащимся в возрасте до 15 лет потребуется представить согласие родителей. Те, кто старше, смогут принять решение самостоятельно. В России вакцинация от COVID-19 подростков от 12 до 17 лет уже началась. Власти регионов уже направили пожелания по количеству вакцины «Спутник М» Минздраву. Препарат создан на той же платформе, что и «Спутник V» и состоит из двух компонентов. По своему составу вакцина повторяет взрослую, но дозировку уменьшили.