В России стартует вакцинация подростков от COVID

Подростков будут прививать с согласия родителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России началась вакцинация подростков 12-17 лет от коронавируса. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

«Сегодня началась вакцинация подростков против COVID-19», — указано в telegram-канале Минпросвещения. Их будут прививать с согласия родителей или их самих, если они старше 15 лет. Ограничений для непривитых не планируется.

Несовершеннолетних прививают препаратом «Спутник M», где буква «М» означает «для маленьких». Вакцина сделана на основе «Спутника V», но концентрацию для подростков снизили в пять раз, сообщает «Федеральное агентство новостей». Препарат разработали в Центре имени Гамалеи, в конце декабря партии поступили в гражданский оборот. Минздрав РФ внес в национальный календарь прививок вакцинацию от коронавируса для взрослых и детей старше 12 лет. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал подросткам после вакцинации избегать физических нагрузок несколько дней после укола.

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