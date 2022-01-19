По мнению обвиняемого в убийстве тюменской школьницы Виталия Бережного, первый адвокат, защищавшая его интересы, действовала в сговоре и по указанию правоохранительных органов. Об этом мужчина заявил журналистам на заседании суда, прошедшем 20 января.
«На всем протяжении следственных действий на меня оказывали физическое и моральное давление. Пытали током. Адвокат, который был мне предоставлен, помощи никакой не оказала. Она видела, что я был в синяках, но ничего не заявила. Совершала все с подачи сотрудников. Делала то, что ей говорят», — заявил Виталий Бережной журналистам.
По его словам, договора об оказании услуг с адвокатом Татьяной Крыловой он не заключал. Не делали это и его родные.
Сама юрист в разговоре с URA.RU отметила, что ее бывший подзащитный никогда не высказывал ей претензий о качестве работы. «Мой последующий выход из дела был связан с тактикой защиты», — кратко прокомментировала Татьяна Крылова.
По мнению обвиняемого в убийстве тюменской школьницы Виталия Бережного, первый адвокат, защищавшая его интересы, действовала в сговоре и по указанию правоохранительных органов. Об этом мужчина заявил журналистам на заседании суда, прошедшем 20 января. «На всем протяжении следственных действий на меня оказывали физическое и моральное давление. Пытали током. Адвокат, который был мне предоставлен, помощи никакой не оказала. Она видела, что я был в синяках, но ничего не заявила. Совершала все с подачи сотрудников. Делала то, что ей говорят», — заявил Виталий Бережной журналистам. По его словам, договора об оказании услуг с адвокатом Татьяной Крыловой он не заключал. Не делали это и его родные. Сама юрист в разговоре с URA.RU отметила, что ее бывший подзащитный никогда не высказывал ей претензий о качестве работы. «Мой последующий выход из дела был связан с тактикой защиты», — кратко прокомментировала Татьяна Крылова. Ранее агентство писало, что Виталий Бережной заявил, что признание в убийстве 8-летней девочки из него выбили под пытками. Защита потребовала возбудить уголовное дело о противоправных действиях полицейских, но следователь отказал. Это решение было обжаловано, и сегодня в суде стало известно, что постановление об отказе было отменено еще до заседания.