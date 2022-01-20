Песков: невступление Украины в НАТО — это принципиальный вопрос

20 января 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Невступление Украины в НАТО — не тема для обсуждения, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Невступление Украины в НАТО является для России принципиальным вопросом, а не темой для обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Есть готовность обсуждать некоторые вопросы по этой ситуации со стороны Вашингтона и НАТО, что является позитивной стороной. Но готовность обсуждать не распространяется на принципиальный для нас вопрос. Потому что непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ в среднесрочной перспективе, а среднесрочная перспектива в международных отношениях — это один момент. Поэтому все это стоит прояснить и узнать ответы из письменных документов, которые мы ожидаем на днях», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россию беспокоит не расширение НАТО на Восток, а исключительно вступление Украины в Альянс. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, что непосредственно действия России подталкивают НАТО к дальнейшему расширению. Он также заявил, что НАТО не согласно на ключевое условие России о вступлении Украины в Альянс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Невступление Украины в НАТО является для России принципиальным вопросом, а не темой для обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Есть готовность обсуждать некоторые вопросы по этой ситуации со стороны Вашингтона и НАТО, что является позитивной стороной. Но готовность обсуждать не распространяется на принципиальный для нас вопрос. Потому что непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ в среднесрочной перспективе, а среднесрочная перспектива в международных отношениях — это один момент. Поэтому все это стоит прояснить и узнать ответы из письменных документов, которые мы ожидаем на днях», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россию беспокоит не расширение НАТО на Восток, а исключительно вступление Украины в Альянс. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, что непосредственно действия России подталкивают НАТО к дальнейшему расширению. Он также заявил, что НАТО не согласно на ключевое условие России о вступлении Украины в Альянс.