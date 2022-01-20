Песков: невступление Украины в НАТО — это принципиальный вопрос

Невступление Украины в НАТО является для России принципиальным вопросом, а не темой для обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Есть готовность обсуждать некоторые вопросы по этой ситуации со стороны Вашингтона и НАТО, что является позитивной стороной. Но готовность обсуждать не распространяется на принципиальный для нас вопрос. Потому что непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ в среднесрочной перспективе, а среднесрочная перспектива в международных отношениях — это один момент. Поэтому все это стоит прояснить и узнать ответы из письменных документов, которые мы ожидаем на днях», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россию беспокоит не расширение НАТО на Восток, а исключительно вступление Украины в Альянс. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, что непосредственно действия России подталкивают НАТО к дальнейшему расширению. Он также заявил, что НАТО не согласно на ключевое условие России о вступлении Украины в Альянс.
Невступление Украины в НАТО является для России принципиальным вопросом, а не темой для обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Есть готовность обсуждать некоторые вопросы по этой ситуации со стороны Вашингтона и НАТО, что является позитивной стороной. Но готовность обсуждать не распространяется на принципиальный для нас вопрос. Потому что непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ в среднесрочной перспективе, а среднесрочная перспектива в международных отношениях — это один момент. Поэтому все это стоит прояснить и узнать ответы из письменных документов, которые мы ожидаем на днях», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россию беспокоит не расширение НАТО на Восток, а исключительно вступление Украины в Альянс. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, что непосредственно действия России подталкивают НАТО к дальнейшему расширению. Он также заявил, что НАТО не согласно на ключевое условие России о вступлении Украины в Альянс.