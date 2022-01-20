Песков: невступление Украины в НАТО — это принципиальный вопрос

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Невступление Украины в НАТО — не тема для обсуждения, заявил Дмитрий Песков Фото:

Невступление Украины в НАТО является для России принципиальным вопросом, а не темой для обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Есть готовность обсуждать некоторые вопросы по этой ситуации со стороны Вашингтона и НАТО, что является позитивной стороной. Но готовность обсуждать не распространяется на принципиальный для нас вопрос. Потому что непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ в среднесрочной перспективе, а среднесрочная перспектива в международных отношениях — это один момент. Поэтому все это стоит прояснить и узнать ответы из письменных документов, которые мы ожидаем на днях», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россию беспокоит не расширение НАТО на Восток, а исключительно вступление Украины в Альянс. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, что непосредственно действия России подталкивают НАТО к дальнейшему расширению. Он также заявил, что НАТО не согласно на ключевое условие России о вступлении Украины в Альянс.

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Невступление Украины в НАТО является для России принципиальным вопросом, а не темой для обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Есть готовность обсуждать некоторые вопросы по этой ситуации со стороны Вашингтона и НАТО, что является позитивной стороной. Но готовность обсуждать не распространяется на принципиальный для нас вопрос. Потому что непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ в среднесрочной перспективе, а среднесрочная перспектива в международных отношениях — это один момент. Поэтому все это стоит прояснить и узнать ответы из письменных документов, которые мы ожидаем на днях», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россию беспокоит не расширение НАТО на Восток, а исключительно вступление Украины в Альянс. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, что непосредственно действия России подталкивают НАТО к дальнейшему расширению. Он также заявил, что НАТО не согласно на ключевое условие России о вступлении Украины в Альянс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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