Бывшему шефу ГИБДД Нижнего Тагила готовят приговор

На следующем заседании 3 февраля подсудимым дадут последнее слово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшему главе ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, могут назначить наказание в виде 2,5 лет колонии-поселения. Такое наказание для него запросил обвинитель с Тагилстроевском райсуде Нижнего Тагила.

«Согласно заявлению прокурора, надзорное ведомство просит судью назначить экс-главе ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову наказание в виде колонии-поселения на 2,5 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года», — сообщила TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Экс-заместителю командира взвода Сергею Петухову и другим двум сотрудникам ГИБДД — Денису Холстинину и Константину Бабушкину, запросили по одному году колонии-поселения. А также запрет на работу в правоохранительных органах в течении трех лет.

Напоминаем, что сотрудники ФСБ 13 октября 2021 года задержали Чернова. Его и нескольких сотрудников автоинспекции подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным источника URA.RU в силовых структурах, полковник полиции помог избежать ответственности за пьяное вождение сыну влиятельного тагильского чиновника: молодого человека задержали местные полицейские, но начальник отдела ГИБДД замял дело.

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