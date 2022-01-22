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В заксобрании Челябинской области начали меняться должностями

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Первая сессия нового состава Законодательного собрания Челябинской области. Челябинск , депутаты законодательного собрания, маска медицинская
Кадровые перестановки в челябинском ЗСО собираются оформить 26 января Фото:

В законодательном собрании Челябинской области начинаются перестановки и замены в комитетах. Соответствующие решения предполагается принять на первой сессии ЗСО 2022 года, сообщили URA.RU в областном парламенте.

«Избрать в состав комитета заксобрания по строительной политике и ЖКХ Денисенко Алексея Владимировича. Избрать в состав комитета по социальной политике депутата Таскаева Сергея Валерьевича. Избрать первым заместителем председателя комитета по экономической политике и предпринимательству депутата засобрания Челябинской области Клеутина Дмитрия Николаевича», — говорится в проектах постановлений, внесенных в повестку заседания.

Соответственно, Денисенко покидает должность первого зампреда комитета по экономической политике и комитет по промышленной политике, энергетике и транспорту. В перспективе он возглавит комитет по строительству и ЖКХ, в состав которого его введут 26 января. Помимо этого, политику предстоит руководить межмуниципальным координационным советом (МКС) «Северный», созданным в рамках реформы регионального отделения «Единой России».

Для ректора Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Таскаева участие в комитете станет первым опытом работы в ЗСО. Депутатский мандат он получил в связи с досрочным прекращением полномочий спикера собрания Владимира Мякуша, добровольно сдавшего мандат и занявшего пост советника губернатора Алексея Текслера.

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В законодательном собрании Челябинской области начинаются перестановки и замены в комитетах. Соответствующие решения предполагается принять на первой сессии ЗСО 2022 года, сообщили URA.RU в областном парламенте. «Избрать в состав комитета заксобрания по строительной политике и ЖКХ Денисенко Алексея Владимировича. Избрать в состав комитета по социальной политике депутата Таскаева Сергея Валерьевича. Избрать первым заместителем председателя комитета по экономической политике и предпринимательству депутата засобрания Челябинской области Клеутина Дмитрия Николаевича», — говорится в проектах постановлений, внесенных в повестку заседания. Соответственно, Денисенко покидает должность первого зампреда комитета по экономической политике и комитет по промышленной политике, энергетике и транспорту. В перспективе он возглавит комитет по строительству и ЖКХ, в состав которого его введут 26 января. Помимо этого, политику предстоит руководить межмуниципальным координационным советом (МКС) «Северный», созданным в рамках реформы регионального отделения «Единой России». Для ректора Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Таскаева участие в комитете станет первым опытом работы в ЗСО. Депутатский мандат он получил в связи с досрочным прекращением полномочий спикера собрания Владимира Мякуша, добровольно сдавшего мандат и занявшего пост советника губернатора Алексея Текслера.
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