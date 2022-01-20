В «Единой России» раскрыли, как изменится власть в регионах

20 января 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Основная задача законопроекта — учесть все нюансы, которые отражаются на жизни людей, отметил Олег Мельниченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Закон о местном самоуправлении, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, должен повысить эффективность и результативность работы властей в муниципалитетах. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, член Генсовета партии «Единая Россия» Вячеслав Тимченко. «При реализации инициативы нужно сделать акцент на присутствии в каждом населенном пункте представителей территориального управления, администрации, которые непосредственно смогут решать вопросы в интересах жителей. От этого повысится эффективность и результативность деятельности органов местного самоуправления», — цитирует Вячеслава Тимченко официальный сайт «Единой России». Законопроект создает систему местного самоуправления по всей стране. Губернатор Пензенской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Мельниченко отметил, что основная задача инициативы — учесть все нюансы, которые отражаются на жизни людей. Представители партии выступили за следующие нововведения в системе районной власти: Развитие института старост в муниципальных округах . «Староста, который выдвинут населением и назначен главой округа, получит возможность работать на возмездной основе. Таким образом мы в каждом населенном пункте получаем представителей органов местного самоуправления и организуем практически ежедневную связь с населением», — рассказал Олег Мельниченко.

. «Староста, который выдвинут населением и назначен главой округа, получит возможность работать на возмездной основе. Таким образом мы в каждом населенном пункте получаем представителей органов местного самоуправления и организуем практически ежедневную связь с населением», — рассказал Олег Мельниченко. Сохранение трех видов муниципальных образований . Сельские и городские поселения будут объединены в крупные округа: городские, муниципальные, а также внутригородские территории города федерального назначения. Их администрации при этом будут ликвидированы. Территории новых образований будут определяться с учетом исторических и других местных традиций. При этом органы местной власти продолжат свою работу.

. Сельские и городские поселения будут объединены в крупные округа: городские, муниципальные, а также внутригородские территории города федерального назначения. Их администрации при этом будут ликвидированы. Территории новых образований будут определяться с учетом исторических и других местных традиций. При этом органы местной власти продолжат свою работу. Организация общественных советов на местах. В них будут входить старосты, председатели ТОСов и активные местные жители, пояснил директор Совета муниципальных образований Пермского края Александр Русанов. Общественные советы будут рассматривать вопросы развития населенных пунктов. По словам Русанова, эта практика показала себя довольно успешно. Новая модель самоуправления не подразумевает сокращения муниципальных служащих, пояснил Мельниченко. Напротив, это будет стимулировать приток новых кадров и приведет к улучшению системы оплаты их труда. Закон «Об общих принципах организации местного управления в единой системе публичной власти» был внесен на рассмотрение в Госдуму в декабре 2021 года. Основные его положения должны вступить в силу 1 января 2023 года. При этом законопроект предполагает переходный период, который будет длиться до 1 января 2028 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Закон о местном самоуправлении, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, должен повысить эффективность и результативность работы властей в муниципалитетах. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, член Генсовета партии «Единая Россия» Вячеслав Тимченко. «При реализации инициативы нужно сделать акцент на присутствии в каждом населенном пункте представителей территориального управления, администрации, которые непосредственно смогут решать вопросы в интересах жителей. От этого повысится эффективность и результативность деятельности органов местного самоуправления», — цитирует Вячеслава Тимченко официальный сайт «Единой России». Законопроект создает систему местного самоуправления по всей стране. Губернатор Пензенской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Мельниченко отметил, что основная задача инициативы — учесть все нюансы, которые отражаются на жизни людей. Представители партии выступили за следующие нововведения в системе районной власти: Новая модель самоуправления не подразумевает сокращения муниципальных служащих, пояснил Мельниченко. Напротив, это будет стимулировать приток новых кадров и приведет к улучшению системы оплаты их труда. Закон «Об общих принципах организации местного управления в единой системе публичной власти» был внесен на рассмотрение в Госдуму в декабре 2021 года. Основные его положения должны вступить в силу 1 января 2023 года. При этом законопроект предполагает переходный период, который будет длиться до 1 января 2028 года.