Bloomberg: на Западе признали лидерство Путина в вопросе Украины

У Путина появилось преимущество, когда Байден раскрыл свой план действий из-за Украины, пишет Bloomberg Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президенту РФ Владимиру Путину будет легче строить переговоры с США по вопросам Украины после того, как американский лидер Джо Байден публично заявил о разногласиях Вашингтона и Европы из-за уровня санкций против Москвы. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее Байден пригрозил Путину «невиданными до этого санкции», в случае вторжения России на Украину. Президент США также признал разногласия Вашингтона и его европейскими союзниками в отношении уровня ответа на санкции, если действия РФ «не приведут к полному вторжению».

«В геополитической игре в покер между Россией и Западом из-за Украины президент США Джо Байден только что показал Владимиру Путину свою руку (раскрыл свои планы, — прим. ред.). <…> Это рискует передать преимущество Москве, когда завтра министр иностранных дел Сергей Лавров встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном в Женеве», — пишет Bloomberg.

Издание указывает, что стратегическая цель России — «удержать Украину в своей орбите». Теперь Путин лучше понимает планы Байдена и сможет продолжать «заставлять Запад гадать о своих намерениях».

20 января Washington Post раскрыл проект новых санкций против руководства России, федеральных чиновников и бизнесменов. В МИД РФ считают, что США сами готовят провокации на Украине, передает агентство Nation News.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам