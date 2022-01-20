Bloomberg: на Западе признали лидерство Путина в вопросе Украины

Президенту РФ Владимиру Путину будет легче строить переговоры с США по вопросам Украины после того, как американский лидер Джо Байден публично заявил о разногласиях Вашингтона и Европы из-за уровня санкций против Москвы. Об этом пишет Bloomberg.
Ранее Байден пригрозил Путину «невиданными до этого санкции», в случае вторжения России на Украину. Президент США также признал разногласия Вашингтона и его европейскими союзниками в отношении уровня ответа на санкции, если действия РФ «не приведут к полному вторжению».
«В геополитической игре в покер между Россией и Западом из-за Украины президент США Джо Байден только что показал Владимиру Путину свою руку (раскрыл свои планы, — прим. ред.). <…> Это рискует передать преимущество Москве, когда завтра министр иностранных дел Сергей Лавров встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном в Женеве», — пишет Bloomberg.
Издание указывает, что стратегическая цель России — «удержать Украину в своей орбите». Теперь Путин лучше понимает планы Байдена и сможет продолжать «заставлять Запад гадать о своих намерениях».
20 января Washington Post раскрыл проект новых санкций против руководства России, федеральных чиновников и бизнесменов. В МИД РФ считают, что США сами готовят провокации на Украине, передает агентство Nation News.
Президенту РФ Владимиру Путину будет легче строить переговоры с США по вопросам Украины после того, как американский лидер Джо Байден публично заявил о разногласиях Вашингтона и Европы из-за уровня санкций против Москвы. Об этом пишет Bloomberg. Ранее Байден пригрозил Путину «невиданными до этого санкции», в случае вторжения России на Украину. Президент США также признал разногласия Вашингтона и его европейскими союзниками в отношении уровня ответа на санкции, если действия РФ «не приведут к полному вторжению». «В геополитической игре в покер между Россией и Западом из-за Украины президент США Джо Байден только что показал Владимиру Путину свою руку (раскрыл свои планы, — прим. ред.). <…> Это рискует передать преимущество Москве, когда завтра министр иностранных дел Сергей Лавров встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном в Женеве», — пишет Bloomberg. Издание указывает, что стратегическая цель России — «удержать Украину в своей орбите». Теперь Путин лучше понимает планы Байдена и сможет продолжать «заставлять Запад гадать о своих намерениях». 20 января Washington Post раскрыл проект новых санкций против руководства России, федеральных чиновников и бизнесменов. В МИД РФ считают, что США сами готовят провокации на Украине, передает агентство Nation News.