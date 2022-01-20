Bloomberg: на Западе признали лидерство Путина в вопросе Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
У Путина появилось преимущество, когда Байден раскрыл свой план действий из-за Украины, пишет Bloomberg Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину будет легче строить переговоры с США по вопросам Украины после того, как американский лидер Джо Байден публично заявил о разногласиях Вашингтона и Европы из-за уровня санкций против Москвы. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее Байден пригрозил Путину «невиданными до этого санкции», в случае вторжения России на Украину. Президент США также признал разногласия Вашингтона и его европейскими союзниками в отношении уровня ответа на санкции, если действия РФ «не приведут к полному вторжению».

«В геополитической игре в покер между Россией и Западом из-за Украины президент США Джо Байден только что показал Владимиру Путину свою руку (раскрыл свои планы, — прим. ред.). <…> Это рискует передать преимущество Москве, когда завтра министр иностранных дел Сергей Лавров встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном в Женеве», — пишет Bloomberg.

Издание указывает, что стратегическая цель России — «удержать Украину в своей орбите». Теперь Путин лучше понимает планы Байдена и сможет продолжать «заставлять Запад гадать о своих намерениях».

20 января Washington Post раскрыл проект новых санкций против руководства России, федеральных чиновников и бизнесменов. В МИД РФ считают, что США сами готовят провокации на Украине, передает агентство Nation News.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президенту РФ Владимиру Путину будет легче строить переговоры с США по вопросам Украины после того, как американский лидер Джо Байден публично заявил о разногласиях Вашингтона и Европы из-за уровня санкций против Москвы. Об этом пишет Bloomberg. Ранее Байден пригрозил Путину «невиданными до этого санкции», в случае вторжения России на Украину. Президент США также признал разногласия Вашингтона и его европейскими союзниками в отношении уровня ответа на санкции, если действия РФ «не приведут к полному вторжению». «В геополитической игре в покер между Россией и Западом из-за Украины президент США Джо Байден только что показал Владимиру Путину свою руку (раскрыл свои планы, — прим. ред.). <…> Это рискует передать преимущество Москве, когда завтра министр иностранных дел Сергей Лавров встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном в Женеве», — пишет Bloomberg. Издание указывает, что стратегическая цель России — «удержать Украину в своей орбите». Теперь Путин лучше понимает планы Байдена и сможет продолжать «заставлять Запад гадать о своих намерениях». 20 января Washington Post раскрыл проект новых санкций против руководства России, федеральных чиновников и бизнесменов. В МИД РФ считают, что США сами готовят провокации на Украине, передает агентство Nation News.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...