В Курганской области готовят к продаже еще одно здание медучреждения Фото: Екатерина Сычкова

Помещение Верхнеглубоковского фельдшерско-акушерского пункта (Лебяжьевский район Курганской области) планируется к приватизации в первом квартале 2022 года. Информация об этом размещена на информационном портале по продаже государственного имущества Курганской области «Торги». Ранее на аукцион выставили еще два здания медучреждений.

«Наименование объекта: помещение Верхнеглубоковского фельдшерско-акушерского пункта. Аукцион: первый квартал 2022 года», — указано на портале.

Площадь нежилых помещений, которые планируется продать, составляют 33,1 кв. м. Сейчас они являются собственностью Курганской области. Стоимость объекта еще не определена, на портале сообщается, что в настоящее время идет его оценка. Судя по фотографиям, опубликованным на портале «Торги», ФАП расположен в деревянном здании с печным отоплением.

Ранее URA.RU сообщало, что на торги уже выставлено здание инфекционного корпуса больницы в Шадринске Курганской области. Объект недвижимости площадью 343,4 кв.м и земельный участок площадью 1735 кв.м оценили в 1,42 млн рублей. Аукцион назначен на 10 февраля.

В 2021 году власти Курганской области пять раз выставляли на торги здание поликлиники в селе Мокроусово, но не смогли найти покупателей. При этом за год начальная цена объекта выросла с 967,22 тысячи до 1,034 млн рублей. В областном правительстве заявляли URA.RU, что здание уже не используется в качестве объекта здравоохранения с 2019 года, поликлиника переехала в здание стационара. Сейчас здание поликлиники вновь выставлено на торги. Аукцион назначен на 27 января, начальная цена — 1,34 млн рублей.

Помещение Верхнеглубоковского ФАП планируют выставить на торги Фото: torgi.kurganobl.ru

Помещение Верхнеглубоковского ФАП планируют выставить на торги Фото: torgi.kurganobl.ru

Помещение Верхнеглубоковского ФАП планируют выставить на торги Фото: torgi.kurganobl.ru

Помещение Верхнеглубоковского ФАП планируют выставить на торги Фото: torgi.kurganobl.ru

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