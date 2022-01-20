США ввели новые санкции против России. Но в список вошли только украинцы

20 января 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

В обновленный «черный лист» США внесли четырех оппозиционеров с Украины Фото: Александр Мамаев © URA.RU США ввели санкции против лиц, «причиняющих вред действиями России за рубежом». Однако в списке числятся только четыре гражданина Украины. «В обновленный список Specially Designated Nationals List (список особо обозначенных граждан, — перевод) добавлены Тарас Козак, Владимир Олейник, Владимир Сивкович и Олег Волошин», — указано в обновленном документе. Новый список опубликован на сайте министерства финансов США. Тем, кто внесен в данный документ, блокирует активы в США, а американцам запрещено иметь с такими гражданами дела. Тарас Козак был оппозиционным политиком Верховной Рады Украины с 2014 по 2019 годы. В 2021 году в его отношении было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Владимир Олейник является заслуженным юристом Украины, с 2014 года живет и работает в Москве. Владимир Сивкович в 2010 году работал вице-премьером Украины, до 2014 года также занимал пост замсекретаря Совет национальной безопасности и обороны Украины. Олег Волошин — оппозиционный политик Украины. Обновлено в 21:35. По версии американского Минфина, украинские оппозиционные политики работали на ФСБ. Олега Волошина в США называют соратником россиянина Константина Килимника, которого американские власти обвиняли в помощи Полу Манафорту при «российском вмешательстве» в президентские выборы в США. А Сивкович якобы поддерживал операцию влияния, нацеленную на США в 2019 и 2020 годах. 20 января газета Washington Post опубликовала готовящийся список санкций США против президента РФ Владимира Путина, федеральных чиновников, министров и бизнесменов. Также американский президент Джо Байден пригрозил Путину «невиданными ранее санкциями» из-за Украины, уточняет «Национальная служба новостей». Однако Bloomberg считает, что после заявлений Байдена у президента РФ появилось преимущество в переговорах США в вопросах о гарантиях безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США ввели санкции против лиц, «причиняющих вред действиями России за рубежом». Однако в списке числятся только четыре гражданина Украины. «В обновленный список Specially Designated Nationals List (список особо обозначенных граждан, — перевод) добавлены Тарас Козак, Владимир Олейник, Владимир Сивкович и Олег Волошин», — указано в обновленном документе. Новый список опубликован на сайте министерства финансов США. Тем, кто внесен в данный документ, блокирует активы в США, а американцам запрещено иметь с такими гражданами дела. Тарас Козак был оппозиционным политиком Верховной Рады Украины с 2014 по 2019 годы. В 2021 году в его отношении было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Владимир Олейник является заслуженным юристом Украины, с 2014 года живет и работает в Москве. Владимир Сивкович в 2010 году работал вице-премьером Украины, до 2014 года также занимал пост замсекретаря Совет национальной безопасности и обороны Украины. Олег Волошин — оппозиционный политик Украины. Обновлено в 21:35. По версии американского Минфина, украинские оппозиционные политики работали на ФСБ. Олега Волошина в США называют соратником россиянина Константина Килимника, которого американские власти обвиняли в помощи Полу Манафорту при «российском вмешательстве» в президентские выборы в США. А Сивкович якобы поддерживал операцию влияния, нацеленную на США в 2019 и 2020 годах. 20 января газета Washington Post опубликовала готовящийся список санкций США против президента РФ Владимира Путина, федеральных чиновников, министров и бизнесменов. Также американский президент Джо Байден пригрозил Путину «невиданными ранее санкциями» из-за Украины, уточняет «Национальная служба новостей». Однако Bloomberg считает, что после заявлений Байдена у президента РФ появилось преимущество в переговорах США в вопросах о гарантиях безопасности.