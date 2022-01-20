20 января 2022

НАТО примет жесткие меры в случае вторжения России на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт сток depositphotos., нато, флаг нато, nato, североатлантический альянс
Генсек НАТО: альянс примет жесткие меры против РФ в случае ее вторжения на Украину Фото:
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Война на Украине

Все 30 членов НАТО решительно настроены против возможного вторжения России на Украину. В этом случае от них последуют жесткие меры против РФ. Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«30 союзников едины… 30 союзников имеют очень ясное послание, которое заключается в том, что если Россия вновь вторгнется на Украину, вновь использует военные агрессивные средства против Украины, то будет высокая цена. Союзники по НАТО обеспечат, чтобы это случилось, как мы поступали в прошлом и как намерены действовать впредь», — сказал Столтенберг в интервью CNN.

Президент США Джо Байден пригрозил России экономическими последствиями в случае вторжения российских военных в Киев. Также лидер Америки считает, что Россия на протяжении долгого времени достаточно агрессивно себя ведет.

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Все 30 членов НАТО решительно настроены против возможного вторжения России на Украину. В этом случае от них последуют жесткие меры против РФ. Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «30 союзников едины… 30 союзников имеют очень ясное послание, которое заключается в том, что если Россия вновь вторгнется на Украину, вновь использует военные агрессивные средства против Украины, то будет высокая цена. Союзники по НАТО обеспечат, чтобы это случилось, как мы поступали в прошлом и как намерены действовать впредь», — сказал Столтенберг в интервью CNN. Президент США Джо Байден пригрозил России экономическими последствиями в случае вторжения российских военных в Киев. Также лидер Америки считает, что Россия на протяжении долгого времени достаточно агрессивно себя ведет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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