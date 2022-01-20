НАТО примет жесткие меры в случае вторжения России на Украину

Все 30 членов НАТО решительно настроены против возможного вторжения России на Украину. В этом случае от них последуют жесткие меры против РФ. Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«30 союзников едины… 30 союзников имеют очень ясное послание, которое заключается в том, что если Россия вновь вторгнется на Украину, вновь использует военные агрессивные средства против Украины, то будет высокая цена. Союзники по НАТО обеспечат, чтобы это случилось, как мы поступали в прошлом и как намерены действовать впредь», — сказал Столтенберг в интервью CNN.
Президент США Джо Байден пригрозил России экономическими последствиями в случае вторжения российских военных в Киев. Также лидер Америки считает, что Россия на протяжении долгого времени достаточно агрессивно себя ведет.
Все 30 членов НАТО решительно настроены против возможного вторжения России на Украину. В этом случае от них последуют жесткие меры против РФ. Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «30 союзников едины… 30 союзников имеют очень ясное послание, которое заключается в том, что если Россия вновь вторгнется на Украину, вновь использует военные агрессивные средства против Украины, то будет высокая цена. Союзники по НАТО обеспечат, чтобы это случилось, как мы поступали в прошлом и как намерены действовать впредь», — сказал Столтенберг в интервью CNN. Президент США Джо Байден пригрозил России экономическими последствиями в случае вторжения российских военных в Киев. Также лидер Америки считает, что Россия на протяжении долгого времени достаточно агрессивно себя ведет.