НАТО примет жесткие меры в случае вторжения России на Украину 21 января 2022 в 01:25 Размер текста - 17 + Генсек НАТО: альянс примет жесткие меры против РФ в случае ее вторжения на Украину Фото: fckncg/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Все 30 членов НАТО решительно настроены против возможного вторжения России на Украину. В этом случае от них последуют жесткие меры против РФ. Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «30 союзников едины… 30 союзников имеют очень ясное послание, которое заключается в том, что если Россия вновь вторгнется на Украину, вновь использует военные агрессивные средства против Украины, то будет высокая цена. Союзники по НАТО обеспечат, чтобы это случилось, как мы поступали в прошлом и как намерены действовать впредь», — сказал Столтенберг в интервью CNN. Президент США Джо Байден пригрозил России экономическими последствиями в случае вторжения российских военных в Киев. Также лидер Америки считает, что Россия на протяжении долгого времени достаточно агрессивно себя ведет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Все 30 членов НАТО решительно настроены против возможного вторжения России на Украину. В этом случае от них последуют жесткие меры против РФ. Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «30 союзников едины… 30 союзников имеют очень ясное послание, которое заключается в том, что если Россия вновь вторгнется на Украину, вновь использует военные агрессивные средства против Украины, то будет высокая цена. Союзники по НАТО обеспечат, чтобы это случилось, как мы поступали в прошлом и как намерены действовать впредь», — сказал Столтенберг в интервью CNN. Президент США Джо Байден пригрозил России экономическими последствиями в случае вторжения российских военных в Киев. Также лидер Америки считает, что Россия на протяжении долгого времени достаточно агрессивно себя ведет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям