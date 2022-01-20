Байден объяснил Путину, что будет при пересечении границ Украины

21 января 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

Байден предупредил Путина о серьезных последствиях вторжения РФ на Украину Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS Если российские военные пересекут границы Украины, США нанесут серьезный удар по экономике России. Об этом предупредил президент США Джо Байден. «Если военные пересекут границу Украины — это вторжение, оно встретит серьезный экономический ответ, об этом я ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину», — сказал Байден, пишут РИА «Новости». Кроме того, лидер страны обвинил Россию в применении агрессивных мер на протяжении длительного промежутка времени. Доказательств этому он не привел. Ранее Джо Байден сообщил, что в случае нападения РФ на Украину, Америка применит невиданные до этого санкции. Известно, что сам президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США в Киеве попросил ввести срочные санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». По его словам, Владимир Путин понимает только слово «нет». Также, по словам одного источника, Америка выделит Украине 200 миллионов долларов на защиту от военной угрозы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если российские военные пересекут границы Украины, США нанесут серьезный удар по экономике России. Об этом предупредил президент США Джо Байден. «Если военные пересекут границу Украины — это вторжение, оно встретит серьезный экономический ответ, об этом я ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину», — сказал Байден, пишут РИА «Новости». Кроме того, лидер страны обвинил Россию в применении агрессивных мер на протяжении длительного промежутка времени. Доказательств этому он не привел. Ранее Джо Байден сообщил, что в случае нападения РФ на Украину, Америка применит невиданные до этого санкции. Известно, что сам президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США в Киеве попросил ввести срочные санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». По его словам, Владимир Путин понимает только слово «нет». Также, по словам одного источника, Америка выделит Украине 200 миллионов долларов на защиту от военной угрозы.