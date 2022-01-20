20 января 2022

В Египте ввели новые правила из-за проблем с QR-кодами

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Египет, отдых туристов, пальмы, бассейн клеопатры, древний храм
У некоторых туристов возникают проблемы с сертификатами о вакцинации и QR-кодами по приезде в Египет Фото:
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В Египте ввели новые правила из-за различных проблем с сертификатами о вакцинации и QR-кодами. Нововведения призваны облегчить жизнь туристам, заявила заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби.

«У некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам Минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой. Только в этом случае будет проводиться экспресс-тест. Если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну», — подчеркнула Шаляби в разговоре с РИА «Новости».

Представитель туриндустрии заверила, что экспресс-тесты дешевле ПЦР-тестов, что может сыграть на руку туристам. Она также напомнила, что въезжая в Египет, турист может предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат одного из тестов: ПЦР или экспресс-тест на антиген или ID NOW.

Турция находится в числе стран, откуда свердловчане могли привезти «Омикрон». В этом списке также есть Доминиканская Республика и Объединенные Арабские Эмираты. На 20 января известно о семи завозных случаев заражения новым штаммом и о шести заболевших, у которых выявлен генетически модифицированный штамм вируса.

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В Египте ввели новые правила из-за различных проблем с сертификатами о вакцинации и QR-кодами. Нововведения призваны облегчить жизнь туристам, заявила заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби. «У некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам Минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой. Только в этом случае будет проводиться экспресс-тест. Если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну», — подчеркнула Шаляби в разговоре с РИА «Новости». Представитель туриндустрии заверила, что экспресс-тесты дешевле ПЦР-тестов, что может сыграть на руку туристам. Она также напомнила, что въезжая в Египет, турист может предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат одного из тестов: ПЦР или экспресс-тест на антиген или ID NOW. Турция находится в числе стран, откуда свердловчане могли привезти «Омикрон». В этом списке также есть Доминиканская Республика и Объединенные Арабские Эмираты. На 20 января известно о семи завозных случаев заражения новым штаммом и о шести заболевших, у которых выявлен генетически модифицированный штамм вируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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