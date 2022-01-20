В Египте ввели новые правила из-за проблем с QR-кодами

21 января 2022 в 05:53 Размер текста - 17 +

У некоторых туристов возникают проблемы с сертификатами о вакцинации и QR-кодами по приезде в Египет Фото: Нина Калинина © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Египте ввели новые правила из-за различных проблем с сертификатами о вакцинации и QR-кодами. Нововведения призваны облегчить жизнь туристам, заявила заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби. «У некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам Минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой. Только в этом случае будет проводиться экспресс-тест. Если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну», — подчеркнула Шаляби в разговоре с РИА «Новости». Представитель туриндустрии заверила, что экспресс-тесты дешевле ПЦР-тестов, что может сыграть на руку туристам. Она также напомнила, что въезжая в Египет, турист может предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат одного из тестов: ПЦР или экспресс-тест на антиген или ID NOW. Турция находится в числе стран, откуда свердловчане могли привезти «Омикрон». В этом списке также есть Доминиканская Республика и Объединенные Арабские Эмираты. На 20 января известно о семи завозных случаев заражения новым штаммом и о шести заболевших, у которых выявлен генетически модифицированный штамм вируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Египте ввели новые правила из-за различных проблем с сертификатами о вакцинации и QR-кодами. Нововведения призваны облегчить жизнь туристам, заявила заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби. «У некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам Минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой. Только в этом случае будет проводиться экспресс-тест. Если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну», — подчеркнула Шаляби в разговоре с РИА «Новости». Представитель туриндустрии заверила, что экспресс-тесты дешевле ПЦР-тестов, что может сыграть на руку туристам. Она также напомнила, что въезжая в Египет, турист может предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат одного из тестов: ПЦР или экспресс-тест на антиген или ID NOW. Турция находится в числе стран, откуда свердловчане могли привезти «Омикрон». В этом списке также есть Доминиканская Республика и Объединенные Арабские Эмираты. На 20 января известно о семи завозных случаев заражения новым штаммом и о шести заболевших, у которых выявлен генетически модифицированный штамм вируса.