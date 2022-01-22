Правительство РФ разработало план по снижению ипотечных ставок

21 января 2022 в 09:11 Размер текста - 17 +

В Минфине планируют упростить выпуск ипотечных облигаций Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Министерстве финансов РФ разработали план по открытию доступа к кредитным историям заемщиков при секьюритизации (одной из форм финансирования). Нововведение призвано упростить выпуск ипотечных облигаций для кредитных организаций, что приведет к снижению ставок по ипотеке. «Единому институту развития в жилищной сфере („Дом.РФ“) откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации кредитного портфеля. Минфин должен разработать соответствующий законопроект. Речь о процедуре выпуска ценных бумаг, позволяющей банку снизить нагрузку на капитал и разморозить часть средств, чтобы пустить в оборот. Это может привести к более низким ипотечным ставкам для обычных заемщиков», — пишут «Известия» со ссылкой на план Минфина. Ранее аналитики банка ВТБ заявили, что в 2022 году цены на жилье вырастут на 6-10%. В начала года ставки по ипотеке в крупнейших банках России превысили 10%. Размер среднего платежа по ипотеке за 2021 год вырос более чем на 38%, пишет агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Министерстве финансов РФ разработали план по открытию доступа к кредитным историям заемщиков при секьюритизации (одной из форм финансирования). Нововведение призвано упростить выпуск ипотечных облигаций для кредитных организаций, что приведет к снижению ставок по ипотеке. «Единому институту развития в жилищной сфере („Дом.РФ“) откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации кредитного портфеля. Минфин должен разработать соответствующий законопроект. Речь о процедуре выпуска ценных бумаг, позволяющей банку снизить нагрузку на капитал и разморозить часть средств, чтобы пустить в оборот. Это может привести к более низким ипотечным ставкам для обычных заемщиков», — пишут «Известия» со ссылкой на план Минфина. Ранее аналитики банка ВТБ заявили, что в 2022 году цены на жилье вырастут на 6-10%. В начала года ставки по ипотеке в крупнейших банках России превысили 10%. Размер среднего платежа по ипотеке за 2021 год вырос более чем на 38%, пишет агентство Nation News.