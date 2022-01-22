22 января 2022

Правительство РФ разработало план по снижению ипотечных ставок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, пять тысяч, ипотека, покупка квартиры, деньги
В Минфине планируют упростить выпуск ипотечных облигаций Фото:

В Министерстве финансов РФ разработали план по открытию доступа к кредитным историям заемщиков при секьюритизации (одной из форм финансирования). Нововведение призвано упростить выпуск ипотечных облигаций для кредитных организаций, что приведет к снижению ставок по ипотеке.

«Единому институту развития в жилищной сфере („Дом.РФ“) откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации кредитного портфеля. Минфин должен разработать соответствующий законопроект. Речь о процедуре выпуска ценных бумаг, позволяющей банку снизить нагрузку на капитал и разморозить часть средств, чтобы пустить в оборот. Это может привести к более низким ипотечным ставкам для обычных заемщиков», — пишут «Известия» со ссылкой на план Минфина.

Ранее аналитики банка ВТБ заявили, что в 2022 году цены на жилье вырастут на 6-10%. В начала года ставки по ипотеке в крупнейших банках России превысили 10%. Размер среднего платежа по ипотеке за 2021 год вырос более чем на 38%, пишет агентство Nation News.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Министерстве финансов РФ разработали план по открытию доступа к кредитным историям заемщиков при секьюритизации (одной из форм финансирования). Нововведение призвано упростить выпуск ипотечных облигаций для кредитных организаций, что приведет к снижению ставок по ипотеке. «Единому институту развития в жилищной сфере („Дом.РФ“) откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации кредитного портфеля. Минфин должен разработать соответствующий законопроект. Речь о процедуре выпуска ценных бумаг, позволяющей банку снизить нагрузку на капитал и разморозить часть средств, чтобы пустить в оборот. Это может привести к более низким ипотечным ставкам для обычных заемщиков», — пишут «Известия» со ссылкой на план Минфина. Ранее аналитики банка ВТБ заявили, что в 2022 году цены на жилье вырастут на 6-10%. В начала года ставки по ипотеке в крупнейших банках России превысили 10%. Размер среднего платежа по ипотеке за 2021 год вырос более чем на 38%, пишет агентство Nation News.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...