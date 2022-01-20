20 января 2022

Свердловские бизнесмены помогут сироте-инвалиду. Новости URA.RU работают

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Бизнесмены решили отремонтировать квартиру для 12-летней сироты с редким диагнозом — синдромом Ретта Фото:

Свердловские бизнесмены решили отремонтировать квартиру для 12-летней сироты-инвалида, проживающей в поселке Малышева (Свердловская область). Общественность узнала об этой истории после публикации на URA.RU. Спустя шесть часов после публикации благотворители сами связались с журналистом и взяли контакты семьи.

«Мы увидели вашу публикацию про то, что инвалиду выделили квартиру без воды и газа. Нас очень тронула эта история, и мы хотели бы помочь девочкам-сиротам с ремонтом», — объяснила Марина, представитель благотворителей, которые решили сохранить анонимность.

Ранее URA.RU писало, что сирота с редким заболеванием из Асбеста не может добиться исполнения закона от администрации Малышевского городского округа Свердловской области. Депутат Надежда Ренева заявляла, что по закону администрация города обязана привести аварийную квартиру в надлежащий вид, но никаких действий власти не предприняли. Суд в поселке Малышева (Свердловская область) обязал девочек-сирот, одна из которых инвалид с детства, капитально отремонтировать муниципальное жилье за свой счет. В 2005 году в квартире случился пожар. С тех пор ремонта в ней не было.

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Свердловские бизнесмены решили отремонтировать квартиру для 12-летней сироты-инвалида, проживающей в поселке Малышева (Свердловская область). Общественность узнала об этой истории после публикации на URA.RU. Спустя шесть часов после публикации благотворители сами связались с журналистом и взяли контакты семьи. «Мы увидели вашу публикацию про то, что инвалиду выделили квартиру без воды и газа. Нас очень тронула эта история, и мы хотели бы помочь девочкам-сиротам с ремонтом», — объяснила Марина, представитель благотворителей, которые решили сохранить анонимность. Ранее URA.RU писало, что сирота с редким заболеванием из Асбеста не может добиться исполнения закона от администрации Малышевского городского округа Свердловской области. Депутат Надежда Ренева заявляла, что по закону администрация города обязана привести аварийную квартиру в надлежащий вид, но никаких действий власти не предприняли. Суд в поселке Малышева (Свердловская область) обязал девочек-сирот, одна из которых инвалид с детства, капитально отремонтировать муниципальное жилье за свой счет. В 2005 году в квартире случился пожар. С тех пор ремонта в ней не было.
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