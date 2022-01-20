Свердловскому инвалиду выделили квартиру без воды и газа. «Ремонт нужно делать за свой счет»

21 января 2022 в 08:54 Размер текста - 17 +

Судья встал на сторону администрации и теперь ремонт девочкам нужно делать за свой счет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд в поселке Малышева (Свердловская область) обязал девочек-сирот, одна из которых инвалид с детства, капитально отремонтировать муниципальное жилье за свой счет. В 2005 году в квартире случился пожар. С тех пор ремонта в ней не было. Об этом URA.RU рассказала депутат Надежда Ренева, которая представляет интересы сестер. «19 января прошел суд. К сожалению, судья встал на сторону администрации и теперь ремонт девочкам нужно делать за свой счет. Одна из сестер, 12-летняя Юля — глубокий инвалид. Откуда им взять столько денег на ремонт, ума не приложу. В квартире потолок закопчен, газ не подведен, водопровод и батареи обрезаны», — посетовала Ренева. По словам женщины, деньги придется искать у благотворителей. «Бабушка, которая является опекуном сестер, все деньги, которые получает на девочек, копит им на будущее и держит на сберкнижке. На лекарства и продукты тратит свои. Некоторые накопления есть, это финансовая подушка для внучек. И именно эти деньги судья предложил потратить на ремонт. Абсурд. А жить-то им на что? Суд проигран. Теперь надежда только на неравнодушных людей или благотворителей, которые помогут отремонтировать квартиру», — поделилась женщина. Ренева говорит, что прокурор выступает на стороне девочек и намерен подать апелляцию. К решению суда, по словам женщины, много вопросов. «По мне, в действиях администрации много нарушений. Их на суде не учли. Возложить на детей-сирот ремонт в квартире, которая принадлежала администрации и за которой чиновники должны были следить, но почему не делали этого, — кощунство. Все-таки власть должна действовать в интересах людей», — считает Ренева. Она отметила, что на ремонт квартиры площадью 45 кв. м потребуется минимум 350 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что сирота с редким заболеванием из Асбеста не может добиться исполнения закона от администрации Малышевского городского округа Свердловской области. Депутат Надежда Ренева заявляет, что по закону администрация города обязана привести аварийную квартиру в надлежащий вид, но никаких действий власти не предпринимают. Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова отметила, что квартиру, которая досталась девочке-сироте с инвалидностью, отремонтируют. Однако речь идет не о капитальном ремонте, на котором настаивает опекун подростка, а о текущем косметическом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Суд в поселке Малышева (Свердловская область) обязал девочек-сирот, одна из которых инвалид с детства, капитально отремонтировать муниципальное жилье за свой счет. В 2005 году в квартире случился пожар. С тех пор ремонта в ней не было. Об этом URA.RU рассказала депутат Надежда Ренева, которая представляет интересы сестер. «19 января прошел суд. К сожалению, судья встал на сторону администрации и теперь ремонт девочкам нужно делать за свой счет. Одна из сестер, 12-летняя Юля — глубокий инвалид. Откуда им взять столько денег на ремонт, ума не приложу. В квартире потолок закопчен, газ не подведен, водопровод и батареи обрезаны», — посетовала Ренева. По словам женщины, деньги придется искать у благотворителей. «Бабушка, которая является опекуном сестер, все деньги, которые получает на девочек, копит им на будущее и держит на сберкнижке. На лекарства и продукты тратит свои. Некоторые накопления есть, это финансовая подушка для внучек. И именно эти деньги судья предложил потратить на ремонт. Абсурд. А жить-то им на что? Суд проигран. Теперь надежда только на неравнодушных людей или благотворителей, которые помогут отремонтировать квартиру», — поделилась женщина. Ренева говорит, что прокурор выступает на стороне девочек и намерен подать апелляцию. К решению суда, по словам женщины, много вопросов. «По мне, в действиях администрации много нарушений. Их на суде не учли. Возложить на детей-сирот ремонт в квартире, которая принадлежала администрации и за которой чиновники должны были следить, но почему не делали этого, — кощунство. Все-таки власть должна действовать в интересах людей», — считает Ренева. Она отметила, что на ремонт квартиры площадью 45 кв. м потребуется минимум 350 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что сирота с редким заболеванием из Асбеста не может добиться исполнения закона от администрации Малышевского городского округа Свердловской области. Депутат Надежда Ренева заявляет, что по закону администрация города обязана привести аварийную квартиру в надлежащий вид, но никаких действий власти не предпринимают. Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова отметила, что квартиру, которая досталась девочке-сироте с инвалидностью, отремонтируют. Однако речь идет не о капитальном ремонте, на котором настаивает опекун подростка, а о текущем косметическом.