Челябинский омбудсмен оправдала родителей покалеченного младенца

Попавшую в реанимацию девочку никто не избивал (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Родители из Копейска, чей младенец при поступлении в больницу выглядел покалеченным и избитым до полусмерти, не причиняли вреда своему ребенку. Причиной критического состояния малышки стало редкое заболевание. Об этом URA.RU 21 января сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова и попросила жителей региона прекратить угрозы в адрес матери и отчима девочки.

«Установлено, что родители малыша не избивали младенца. У девочки выявили редкое заболевание и ей оказывается медицинская помощь. Сегодня в адрес родителей в социальных сетях сыпятся угрозы — избить или даже убить их за жестокое отношение к ребенку. Хочу, чтобы все знали, что мама и отчим не имеют отношения к этим травмам», — заявила Майорова.

О том, что в детскую поликлинику Копейска в тяжелом состоянии поступила двухмесячная девочка стало известно 11 января. У ребенка шла изо рта кровь, ее тело было в синяках. Рука и нога младенца были также повреждены.

Основной версией стало то, что кто-то издевался и бил новорожденную. Под подозрения попали близкие девочки. Известно, что девочка родилась в многодетной семье и ее мать находится в декрете. Отчим работает таксистом.

Позже новорожденную перевезли в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Там ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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