20 января 2022

Православный олигарх пригласил курганского чиновника в Москву

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Открытие памятника Александру Невскому в горсаду. Курган, шумков вадим, малофеев константин
Олигарх Константин Малофеев пригласил курганцев в московскую гимназию Фото:

Глава департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров и директор городской православной школы Анатолий Додонов посетили московскую гимназию по приглашению православного миллиардера Константина Малофеева. Данная информация была размещена 21 января на сайте Курганской епархии.

«[Они] 14—15 января побывали в московской православной гимназии Святителя Василия Великого. Их визит состоялся по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила и по приглашению председателя совета общества „Царьград“ Константина Малофеева», — указано в сообщении.

Во время визита гости обсудили с директором гимназии Еленой Хавченко проблемы современных школ и перспективы развития частного образования. Также они поговорили про особенности воспитания подрастающего поколения.

В декабре Малофеев приезжал в Курган на открытие памятника князю Александру Невскому. Позже выяснилось, что памятник является копией.

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Глава департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров и директор городской православной школы Анатолий Додонов посетили московскую гимназию по приглашению православного миллиардера Константина Малофеева. Данная информация была размещена 21 января на сайте Курганской епархии. «[Они] 14—15 января побывали в московской православной гимназии Святителя Василия Великого. Их визит состоялся по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила и по приглашению председателя совета общества „Царьград“ Константина Малофеева», — указано в сообщении. Во время визита гости обсудили с директором гимназии Еленой Хавченко проблемы современных школ и перспективы развития частного образования. Также они поговорили про особенности воспитания подрастающего поколения. В декабре Малофеев приезжал в Курган на открытие памятника князю Александру Невскому. Позже выяснилось, что памятник является копией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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