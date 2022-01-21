В ПФР предупредили о досрочных выплатах двум миллионам россиян

В январе 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) выплатит досрочные пособия двум миллионам россиян в рамках мер поддержки, переданным с этого года из органов социальной защиты в ПФР. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.
«До февраля пособия и компенсации получат все, кому они ранее уже были назначены или выплачивались органами соцзащиты. Это будет досрочная доставка выплат за январь, которая по стандартному графику осуществляется в феврале. Она охватит больше 2 млн человек и завершится во всех регионах к 25-му числу», — говорится в сообщении ПФР.
Ранее в ПФР отметили, что автоматически будут назначаться только те выплаты, которые граждане получали ранее. Для получения новых государственных платежей придется обращаться в отделение ПФР. Всего ПФР начал предоставлять 17 видов социальной поддержки, которые раньше предоставляли органы социальной защиты населения и Роструд.
В январе 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) выплатит досрочные пособия двум миллионам россиян в рамках мер поддержки, переданным с этого года из органов социальной защиты в ПФР. Об этом сообщается на официальном сайте фонда. «До февраля пособия и компенсации получат все, кому они ранее уже были назначены или выплачивались органами соцзащиты. Это будет досрочная доставка выплат за январь, которая по стандартному графику осуществляется в феврале. Она охватит больше 2 млн человек и завершится во всех регионах к 25-му числу», — говорится в сообщении ПФР. Ранее в ПФР отметили, что автоматически будут назначаться только те выплаты, которые граждане получали ранее. Для получения новых государственных платежей придется обращаться в отделение ПФР. Всего ПФР начал предоставлять 17 видов социальной поддержки, которые раньше предоставляли органы социальной защиты населения и Роструд.