В ПФР предупредили о досрочных выплатах двум миллионам россиян

21 января 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Два миллиона россиян получат социальные выплаты на месяц раньше Фото: Владимир Андреев © URA.RU В январе 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) выплатит досрочные пособия двум миллионам россиян в рамках мер поддержки, переданным с этого года из органов социальной защиты в ПФР. Об этом сообщается на официальном сайте фонда. «До февраля пособия и компенсации получат все, кому они ранее уже были назначены или выплачивались органами соцзащиты. Это будет досрочная доставка выплат за январь, которая по стандартному графику осуществляется в феврале. Она охватит больше 2 млн человек и завершится во всех регионах к 25-му числу», — говорится в сообщении ПФР. Ранее в ПФР отметили, что автоматически будут назначаться только те выплаты, которые граждане получали ранее. Для получения новых государственных платежей придется обращаться в отделение ПФР. Всего ПФР начал предоставлять 17 видов социальной поддержки, которые раньше предоставляли органы социальной защиты населения и Роструд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В январе 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) выплатит досрочные пособия двум миллионам россиян в рамках мер поддержки, переданным с этого года из органов социальной защиты в ПФР. Об этом сообщается на официальном сайте фонда. «До февраля пособия и компенсации получат все, кому они ранее уже были назначены или выплачивались органами соцзащиты. Это будет досрочная доставка выплат за январь, которая по стандартному графику осуществляется в феврале. Она охватит больше 2 млн человек и завершится во всех регионах к 25-му числу», — говорится в сообщении ПФР. Ранее в ПФР отметили, что автоматически будут назначаться только те выплаты, которые граждане получали ранее. Для получения новых государственных платежей придется обращаться в отделение ПФР. Всего ПФР начал предоставлять 17 видов социальной поддержки, которые раньше предоставляли органы социальной защиты населения и Роструд.